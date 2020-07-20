Медик рассказала, кто может повторно заразиться COVID-19

По мнению врача, сейчас рано говорить о том, что иммунитет к коронавирусу – краткосрочный.

Случаи повторного заражения коронавирусом единичные и связаны с индивидуальными особенностями иммунной системы человека.

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Об этом «Обозревателю» рассказала заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Национальной медицинской академии последипломного образования, профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха.

"У части людей иммунная система может плохо отвечать на инфекцию, как и на вакцинацию. Есть около 5% людей, которые вследствие определенных причин не производят иммунный ответ на вакцинацию", – пояснила она.

По мнению врача, сейчас рано говорить о том, что иммунитет к коронавирусу – краткосрочный. В этом контексте она сообщила, что, даже в случае снижения в организме антител к коронавирусу, остается клеточный иммунитет, который будет отвечать на вирусную угрозу.

Врач подчеркнула, что делать выводы можно лишь на основании наблюдений. "Пока мы не видим большого количества повторных заболеваний", – отметила она.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 605 116 человек, выздоровели 8 123 727 человек. В целом подтверждено 14 450 223 случаев заболевания.

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