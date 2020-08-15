Посольство США передало украинским госслужбам средства индивидуальной защиты на сумму $250 тысяч

Средства получат сотрудники Национальной полиции, пограничной службы и таможенники.

Посольство США в Украине передало украинским правоохранительным органам средства индивидуальной защиты от коронавируса на сумму около $250 тыс.

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Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

«В рамках нашей международной технической помощи Отдел по правоохранительным вопросам Посольства США передал средства индивидуальной защиты от COVID-19 на сумму около 250 тыс. долларов нашим украинским партнерам из Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной таможенной службы Украины», - говорится в сообщении.

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Перевод: Виктория Токарева