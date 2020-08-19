Усиление карантина: в Минздраве заявили, когда Украину еще раз поделят на зоны

Пересмотр зонирования состоится на основании информации о количестве больных за последние 14 дней.

В среду, 20 августа, дополнительно пересмотрят зонирование на территории Украины по уровням эпидемической опасности.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Завтра, в четверг, дополнительно будут пересмотрены уровни эпидемической опасности, во второй половине дня, на основании количества больных за последние 14 дней, - сказал он. - В минувший четверг, когда принималось решение о первом зонировании, таких регионов у нас было 10. Сейчас, согласно статистике, которую мы имеем сегодня, количество областей, в которых будет проведено рассмотрение и зонирование территорий по цветовой гамме, уже 13».

В то же время он отметил, что динамика роста количества больных свидетельствует о том, что к 13 областями могут присоединиться другие регионы.

Критерии разделения Украины на «зоны»

С 1 августа в Украине начали работать новые правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа. Все регионы разделены на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зону по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

12 августа Кабмин внес изменения в постановление, регламентирующее установление карантина на территории страны с учетом требований адаптивного карантина. Речь идет об установлении различного уровня ограничений на территории района или области в зависимости от эпидситуации.

Так, правительство приняло решение об объединении двух показателей для установления карантина. Вместо четырех показателей теперь будет три: заполненность коек, уровень тестирования и число новых больных за последние 14 дней в административно-территориальных единицах на 100 тысяч населения.

С 17 августа в Украине действует новое разделение на карантинные зоны в условиях адаптивного карантина. К «красной» зоне эпидбезопасности отнесены: Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; города Дубно, Костопольский и Ривненский районы Ривненской области; Кицманский район Черновицкой области.

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Автор: Таня Поляковская