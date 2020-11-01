В течение последних двух суток правоохранители осуществили проверку 531 объекта и привлекли к административной ответственности 53 человека.

Киевские полицейские с начала пандемии составили 4 тыс. 125 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.

Как информирует пресс-служба столичной полиции, об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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Среди них на юридических лиц составлен 1 тыс. 121 протокол, 3 тыс. 374 дела уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

Судами наложены штрафные санкции на правонарушителей более чем на 1 млн грн.

В течение последних двух суток проверено 531 заведение хозяйственной деятельности, среди которых развлекательные заведения, заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры и тому подобное.

По результатам проверки в 53 случаях выявили нарушения карантинных ограничений. За невыполнение требований ст. 44-3 (нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях на должностных лиц заведений составлены административные протоколы, за что предусмотрено наказание в виде штрафа от 34 до 170 тыс. грн.

"Отдельно обращаюсь к руководителям развлекательных заведений, которые вопреки действующим ограничениям часто прибегают к хитростям и организуют в заведениях закрытые вечеринки с ограниченным доступом. Уверяю, такие факты не останутся без внимания правоохранителей. За нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений предусмотрена уголовная ответственность по ст. 325 Уголовного кодекса Украины. А затем, по согласованию с процессуальными руководителями прокуратуры мы будем проводить все возможные неотложные процессуальные действия, чтобы задокументировать такие факты и привлечь виновных к ответственности. В настоящее время подразделениями столичной полиции уже расследуется восемь таких уголовных производств", - отметил Крищенко.

В полиции напомнили, что Киев входит в оранжевую зону эпидемической опасности, поэтому в городе запрещено проведение дискотек, работу ночных клубов, заведений общественного питания с 22:00 до 07:00, кроме доставки заказов и заказов на вынос и тому подобное.

Адаптивный карантин в Украине

С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.

В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны.

В Украине адаптивный карантин сейчас действует до 31 декабря.

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Автор: Юлия Петриченко