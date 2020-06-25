Полезные бактерии: чем важна микробиота в организме человека

Микробиота – это микроорганизмы, которые населяют человеческий организм и исполняют ряд важных функций.

Человеческий организм населяет множество микроорганизмов (преимущественно бактерий, а также вирусов, грибов, дрожжей и простейших), которые необходимы для обеспечения нормальной жизнедеятельности и поддержания здоровья. Всех их объединяет сборное понятие – микробиота.

В зависимости от места обитания микроорганизмов различают различные виды микробиоты, но самая объемная из них – кишечная. По разным подсчетам, она содержит около ста триллионов микроорганизмов, которые исполняют различные важные функции. Кишечные бактерии способствуют пищеварению (ферментации не перевариваемых продуктов, поглощению питательных веществ клетками кишечника), участвуют в синтезе жизненно важных жирных кислот, витаминов (К, группы В), выполняют барьерную функцию, защищая клетки кишечника, влияют на иммунную систему человека, играют важную роль в развитии кишечника, поддержании слизистой оболочки кишечника и продукции слизи, имеют детоксикационную и антиканцерогенную функцию.

«Так называемое партнерство микроорганизмов в кишечнике начинается с самого рождения, благодаря прохождению через родовые пути матери и заселению флорой матери организма ребенка, грудному вскармливанию, которое способствует росту полезной микрофлоры. В случае кесарева сечения, при отсутствии раннего прикладывания к груди, при искусственном вскармливании, микробиота младенцев значительно отличается по составу и менее разнообразна. Сегодня есть доказательства «программирующего» влияния микробиоты ребенка на его долгосрочное здоровье, в том числе и во взрослом возрасте», - отмечает доктор медицинских наук, профессор Олег Шадрин.

Равновесие между микроорганизмами кишечника имеет основополагающее значение для человеческого здоровья. Различные заболевания, инфекции, лекарственные препараты, стресс, изменения в окружающей среде и рационе могут нарушить баланс микробиоты.

Дисбиоз - нарушение равновесия микробиоты - впоследствии может приводить к развитию не только заболеваний желудочно-кишечного тракта, но и аллергическим реакциям, заболеваниям обмена веществ, кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной и дыхательной систем. От подобных нарушений не застрахован никто, однако, регулировать количество и разнообразие организмов возможно и необходимо.

Отрегулировать баланс полезных бактерий поможет правильное питание, а также употребление пробиотиков – препаратов, содержащих живые микроорганизмы, которые при попадании в человеческую микрофлору в обозначенном количестве оказывают положительный эффект на здоровье. Современные технологии позволяют использовать пробиотики для коррекции состава микробиоты, профилактики и лечения диареи, особенно возникающей при лечении антибиотиками, профилактики и лечения аллергических заболеваний, заболеваний кишечника и тому подобного.

Наиболее активные наработки в этой области осуществляют Всемирная гастроэнтерологическая организация (WGO) и Институт микробиоты Bicodex, являющийся основной международной платформой для размещения научных данных о микробиоте. За более чем 60 лет компания Bicodex завоевала репутацию пионера и лидера в указанной сфере и собрал воедино все имеющиеся в настоящее время знания о полезных бактериях в человеческом организме.

Найбільш активні напрацювання в цій галузі здійснюють Всесвітня гастроентерологічна організація (WGO) та Інститут мікробіоти Bicodex, що є основною міжнародною платформою для розміщення наукових даних про мікробіоти. За більш ніж 60 років компанія Bicodex завоювала репутацію піонера і лідера в зазначеній сфері та зібрав воєдино всі наявні в даний час знання про корисні бактеріях в людському організмі.

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