Одним из показаний является наличие хронических заболеваний.

Для обязательной госпитализации заболевшего коронавирусом у него должны быть тяжелые симптомы, к примеру - головокружение и удушье.

Об этом рассказал врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский, пишет ТСН.ua.

"Госпитализация показана в случае появления явлений дыхательной недостаточности - одышка, нехватка воздуха, резкая бледность кожных покровов, выраженная общая слабость и головокружение. Также вызывает беспокойство сильная лихорадка, которая долго (дней пять и более) не проходит", - сказал врач.

По его словам, эти симптомы могут свидетельствовать о присоединении бактериального осложнения в виде пневмонии. Пациенты с ними должны проходить лечение в стационаре.

Другой категорией людей, которым нужна госпитализация, являются те, у кого есть хронические заболевания - онкология, ВИЧ, диабет, инсульт.

"Или грамотный семейный врач ведет такого пациента, или уже, с целью предупреждения осложнений, его кладут в стационар и сразу ведут как средне-тяжелого пациента", - пояснил врач.

Он также рассказал, что нужно делать при появлении первых симптомов коронавирусной болезни.

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Автор: Юрий Годован