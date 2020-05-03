Заболевание поджелудочной железы: причины и симптомы

Большинство заболеваний поджелудочной железы начинается с панкреатита, который может быть острым или хроническим.

Первые симптомы заболевания поджелудочной железы у каждого человека проявляются индивидуально. Но есть и общие признаки.

Врачи отмечают, что у острой и хронической форм панкреатита первые симптомы различаются.

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Для острого панкреатита характерно резкое проявление опоясывающего болевого синдрома, кашицеобразного стула, рвоты и тошноты.

Хронический панкреатит дает о себе знать регулярно повторяющимися запорами, сопровождающимися вздутием живота. Если не обращать на такие нарушения внимания, то со временем они приведут к закупоркам и застоям, в том числе будут поражены протоки желчевыводящих путей и непосредственно поджелудочная железа. Обычно подобные изменения происходят при отсутствии регулярных физических нагрузок.

В дальнейшем болезнь начинает прогрессировать. Появляется несварение желудка, после принятия пищи человек ощущает тяжесть в желудке, а спустя некоторое время возникают боли в зоне желудка. Боли не сильные, но весьма неприятные.

Виды острого панкреатита

отечный, или интерстициальный, — в виде сильного отека железы, длится три–семь дней, а остаточные изменения в железе проходят за 10–14 дней. Это относительно легкая форма болезни;

стерильный панкреонекроз — в железе появляются участки отмерших клеток, но без участия инфекции;

инфицированный панкреонекроз — гораздо более опасное состояние. Характеризуется размножением и проникновением микроорганизмов из забрюшинного пространства в ткани, окружающие поджелудочную железу. В кровь попадают токсины из очагов некроза. Повышается температура, может развиться легочная или почечная недостаточность, тромбозы или кровотечения, флегмона или сепсис. В настоящее время инфицирование очагов панкреатической деструкции считается основным фактором, приводящим к высокой летальности при остром панкреатите. Свыше 80% больных с панкреонекрозом такого типа умирают вследствие инфекционных осложнений.

Обычно симптомы любых поражений поджелудочной железы тождественны. Как правило, это диспепсические расстройства функций и болевые синдромы.

Стоит подчеркнуть, что поджелудочная железа достаточно близко расположена к другим жизненно важным органам: желудку, печени, сердцу, почкам и селезенки. Поэтому ее расстройства могут оказывать негативное влияние и на них. Часто заболевания поджелудочной железы развиваются стремительно, а последствия его плачевны. Поэтому за состоянием данного органа нужно следить.

Симптомы расстройства функций поджелудочной железы

- сильные боли в подреберной зоне и со спины;

- боли появляются после приема острой, жаренной или жирной пищи, либо приема алкоголя;

- снижение аппетита;

- временами появляется повышенная температура;

- пациент может жаловаться на боли в сердце, в то время как ЭКГ дает положительный результат;

- в моменты обострений больной чувствует тошноту и рвоту, которая не приносит ему облегчения;

- нарушается стул (могут появляться как запоры, так и диарея).

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Если при хронической форме заболевания симптомы нарастают медленно, то при острой форме заболевание развивается стремительно. Уже через несколько часов сильные боли не дадут больному возможности даже лежать спокойно.

Однако данные симптомы необязательно свидетельствуют о болезнях поджелудочной железы, так как они наблюдаются и во многих других случаях. Поэтому при их появлении необходимо пройти тщательное обследование у врача.