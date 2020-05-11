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Подагра: причины, симптомы и методы лечения

09:41, 11 мая 2020
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Что такое подагра / depositphotos.com

Подагра – заболевание, связанное с нарушением мочекислого обмена веществ: повышением содержания в крови мочевой кислоты (гиперурикемия) и отложением в тканях ее солей – уратов.

Читайте такжеГайморит - причины, симптомы и лечение заболеванияСогласно исследованиям и наблюдением врачей, чаще данное заболевание встречается у мужчин, однако в последнее время возрастает распространённость заболевания среди женщин.

Подагра: причины и симптомы

Обычно подагра возникает у мужчин среднего возраста и после менопаузы у женщин. Она редко наблюдается у молодых людей, но если начинается до 30 лет, то протекает более тяжело.

Чем больше длительность и тяжесть гиперурикемии, тем выше вероятность развития подагры.

Подагра симптомы / depositphotos.com

Концентрация мочевой кислоты может быть повышена в результате:

  • пониженной экскреции (наиболее частая причина);
  • увеличения производства уратов;
  • повышенного потребления пуринов.

Вместе с тем, почему не у всех лиц с повышенным содержанием мочевой кислоты в сыворотке развивается подагра, неизвестно.

К симптомам подагры относятся:

  • острая тяжелая боль в суставе,
  • чувствительность,
  • покраснение и припухлость,
  • повышение локальной температуры,
  • озноб,
  • тахикардия,
  • общая слабость и лейкоцитоз.
Подагра как лечить / depositphotos.com

Обычно подагрический артрит начинается с внезапной острой боли.

Читайте такжеСахарный диабет: симптомы, диагностика и методы леченияХарактерно поражение плюснефалангового сустава большого пальца стопы, но нередко воспаляются также суставы плюсны, голеностопный, коленный, лучезапястный и локтевой суставы. Плечевые, тазобедренные, крестцово-подвздошные, грудино-ключичные суставы поражаются редко.

Боль усиливается обычно в течение нескольких часов, часто становясь нестерпимой. Кожа над пораженным суставом натянута, горячая на ощупь, блестящая, красная или пурпурная.

Подагра: диагностика и лечение

Страдающего подагрой опытный ревматолог может с легкостью определив по состоянию его ушей. Обычно в случае подтверждения диагноза они покрыты плотными подкожными узелками, которые есть не что иное, как отложения кристаллов мочевой кислоты.

Визуальное наблюдение обязательно дополняют анализы мочи и крови, а при необходимости – и рентгеновские снимки.

Подагра лечение / depositphotos.com

Лечение подагры включает в себя:

  • прием нестероидных противовоспалительных средств для устранения боли и воспалительных признаков;
  • прием препаратов, снижающих уровень мочевой кислоты и тех, препятствующие ее образованию непосредственно в организме;
  • местно: компрессы, ванночки на пораженный участок;
  • комплексное диетотерапия, что требует полного исключения пуринов из рациона, употребление минеральных вод;
  • лечебная гимнастика, плавание, спортивная ходьба.

Важно помнить, что самолечение может быть вредно для здоровья. Поэтому при появлении симптомов заболевания, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.

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