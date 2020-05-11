Подагра: причины, симптомы и методы лечения

Основная информация о заболевании, как оно протекает и какие рекомендации дают медики для эффективного и быстрого лечения.

Подагра – заболевание, связанное с нарушением мочекислого обмена веществ: повышением содержания в крови мочевой кислоты (гиперурикемия) и отложением в тканях ее солей – уратов.

Читайте такжеГайморит - причины, симптомы и лечение заболеванияСогласно исследованиям и наблюдением врачей, чаще данное заболевание встречается у мужчин, однако в последнее время возрастает распространённость заболевания среди женщин.

Подагра: причины и симптомы

Обычно подагра возникает у мужчин среднего возраста и после менопаузы у женщин. Она редко наблюдается у молодых людей, но если начинается до 30 лет, то протекает более тяжело.

Чем больше длительность и тяжесть гиперурикемии, тем выше вероятность развития подагры.

Концентрация мочевой кислоты может быть повышена в результате:

пониженной экскреции (наиболее частая причина);

увеличения производства уратов;

повышенного потребления пуринов.

Вместе с тем, почему не у всех лиц с повышенным содержанием мочевой кислоты в сыворотке развивается подагра, неизвестно.

К симптомам подагры относятся:

острая тяжелая боль в суставе,

чувствительность,

покраснение и припухлость,

повышение локальной температуры,

озноб,

тахикардия,

общая слабость и лейкоцитоз.

Обычно подагрический артрит начинается с внезапной острой боли.

Читайте такжеСахарный диабет: симптомы, диагностика и методы леченияХарактерно поражение плюснефалангового сустава большого пальца стопы, но нередко воспаляются также суставы плюсны, голеностопный, коленный, лучезапястный и локтевой суставы. Плечевые, тазобедренные, крестцово-подвздошные, грудино-ключичные суставы поражаются редко.

Боль усиливается обычно в течение нескольких часов, часто становясь нестерпимой. Кожа над пораженным суставом натянута, горячая на ощупь, блестящая, красная или пурпурная.

Подагра: диагностика и лечение

Страдающего подагрой опытный ревматолог может с легкостью определив по состоянию его ушей. Обычно в случае подтверждения диагноза они покрыты плотными подкожными узелками, которые есть не что иное, как отложения кристаллов мочевой кислоты.

Визуальное наблюдение обязательно дополняют анализы мочи и крови, а при необходимости – и рентгеновские снимки.

Лечение подагры включает в себя:

прием нестероидных противовоспалительных средств для устранения боли и воспалительных признаков;

прием препаратов, снижающих уровень мочевой кислоты и тех, препятствующие ее образованию непосредственно в организме;

местно: компрессы, ванночки на пораженный участок;

комплексное диетотерапия, что требует полного исключения пуринов из рациона, употребление минеральных вод;

лечебная гимнастика, плавание, спортивная ходьба.

Важно помнить, что самолечение может быть вредно для здоровья. Поэтому при появлении симптомов заболевания, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.