Подагра: причины, симптомы и методы лечения
Подагра – заболевание, связанное с нарушением мочекислого обмена веществ: повышением содержания в крови мочевой кислоты (гиперурикемия) и отложением в тканях ее солей – уратов.
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Подагра: причины и симптомы
Обычно подагра возникает у мужчин среднего возраста и после менопаузы у женщин. Она редко наблюдается у молодых людей, но если начинается до 30 лет, то протекает более тяжело.
Чем больше длительность и тяжесть гиперурикемии, тем выше вероятность развития подагры.
Концентрация мочевой кислоты может быть повышена в результате:
- пониженной экскреции (наиболее частая причина);
- увеличения производства уратов;
- повышенного потребления пуринов.
Вместе с тем, почему не у всех лиц с повышенным содержанием мочевой кислоты в сыворотке развивается подагра, неизвестно.
К симптомам подагры относятся:
- острая тяжелая боль в суставе,
- чувствительность,
- покраснение и припухлость,
- повышение локальной температуры,
- озноб,
- тахикардия,
- общая слабость и лейкоцитоз.
Обычно подагрический артрит начинается с внезапной острой боли.
Читайте такжеСахарный диабет: симптомы, диагностика и методы леченияХарактерно поражение плюснефалангового сустава большого пальца стопы, но нередко воспаляются также суставы плюсны, голеностопный, коленный, лучезапястный и локтевой суставы. Плечевые, тазобедренные, крестцово-подвздошные, грудино-ключичные суставы поражаются редко.
Боль усиливается обычно в течение нескольких часов, часто становясь нестерпимой. Кожа над пораженным суставом натянута, горячая на ощупь, блестящая, красная или пурпурная.
Подагра: диагностика и лечение
Страдающего подагрой опытный ревматолог может с легкостью определив по состоянию его ушей. Обычно в случае подтверждения диагноза они покрыты плотными подкожными узелками, которые есть не что иное, как отложения кристаллов мочевой кислоты.
Визуальное наблюдение обязательно дополняют анализы мочи и крови, а при необходимости – и рентгеновские снимки.
Лечение подагры включает в себя:
- прием нестероидных противовоспалительных средств для устранения боли и воспалительных признаков;
- прием препаратов, снижающих уровень мочевой кислоты и тех, препятствующие ее образованию непосредственно в организме;
- местно: компрессы, ванночки на пораженный участок;
- комплексное диетотерапия, что требует полного исключения пуринов из рациона, употребление минеральных вод;
- лечебная гимнастика, плавание, спортивная ходьба.
Важно помнить, что самолечение может быть вредно для здоровья. Поэтому при появлении симптомов заболевания, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.