Под Киевом в доме для пожилых людей от COVID-19 умерли три пенсионера: директору объявили подозрение

Правоохранители установили, что жители пансионата, несмотря на карантин, свободно передвигаться по территории села без масок.

Полиция Киевской области объявила о подозрении директору дома для пожилых людей, где от коронавирусной болезни COVID-19 умерли трое пенсионеров.

Читайте такжеКоличество больных COVID-19 в армии возросло до 40 человек

Как говорится в сообщении на сайте Национальной полиции в Киевской области, ей инкриминируется совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение от врача Броварской районной больницы о том, что к ним из села Зазимье доставлен пенсионер с подозрением на инфекционное заболевание.

Во время проверки по указанному адресу работники Броварского отдела полиции установили, что дом для пожилых людей функционировал нелегально, с нарушением санитарных и эпидемических норм, а его директор, физическое лицо-предприниматель, с начала карантинных мер не обеспечила должного ухода, оказания медицинской помощи, проведения врачебного осмотра и не приняла мер к изоляции больных.

В частности, жители пансионата, несмотря на карантинные меры, свободно передвигались по территории села без средств индивидуальной защиты (масок).

Также установлено, что к ним беспрепятственно приезжали родственники, посетители, один из которых и стал источником коронавирусной инфекции. "В результате таких карантинных нарушений заболели COVID-19 больше десяти пенсионеров, трое из которых умерли", - отметили в полиции.

За нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, повлекших гибель людей, директору дома престарелых грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Украине уже зарегистрировано 14 тыс. 710 случаев заболевания COVID-19, за сутки - 515 новых.