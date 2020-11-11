Он рассказал, что при работе в ковидном отделении в течение четырех часов врач потеет и маска становится влажной, тогда в ней дышать становится трудно.

Если обычную медицинскую маску менять каждые 3-4 часа, то в ней не будет трудно дышать.

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"Мне трудно сказать, почему в маске дышать тяжело. Мы весь рабочий день дышим в маске. Находясь на работе, находясь в общественных местах. Я не могу сказать, что это трудно", - отметил врач.

Он рассказал, что при работе в ковидном отделении в течение четырех часов врач потеет и маска становится влажной, тогда в ней дышать становится трудно.

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Автор: Ирина Погорелая