Если обычную медицинскую маску менять каждые 3-4 часа, то в ней не будет трудно дышать.
Читайте такжеКарантин выходного дня поможет избежать жесткого локдауна в Украине – ЗеленскийОб этом рассказал врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров, передает Телеграм-канал Коронавирус_инфо.
"Мне трудно сказать, почему в маске дышать тяжело. Мы весь рабочий день дышим в маске. Находясь на работе, находясь в общественных местах. Я не могу сказать, что это трудно", - отметил врач.
Он рассказал, что при работе в ковидном отделении в течение четырех часов врач потеет и маска становится влажной, тогда в ней дышать становится трудно.
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