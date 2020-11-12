Из-за пандемии нагрузка на службу экстренной помощи усилилась.

На улицах Киева увеличилось количество скорых. Местные жители заметили, что в последнее время все машины экстренной помощи ездят с сиренами и световыми сигналами. Это пугает горожан во время пандемии.

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Как сообщает ТСН об этом говорится в сюжете «Завтрака с 1+1».

"В последние дни киевляне обратили внимание, что абсолютно все скорые в городе едут с включенной сиреной и проблесковым маячком. Конечно, это не новость. Такое мы видели и раньше - еще до пандемии. Впрочем сейчас со спецсигналами по столице едет почти каждая карета скорой. И вчера мы в этом убедились сами. Это наводит определенный страх на горожан. Ведь от этого звука во время COVID-эпохи может возникать лишь одна ассоциация: везут тяжелого больного и их все больше. Впрочем паниковать не стоит, успокаивают врачи бригад экстренной помощи. Резкого увеличения количества тяжелых больных нет. И это главное", - говорится в сюжете.

Журналист пообщался с руководителем одной из киевских бригад экстренной помощи Феликсом Лидерманом . Тот пояснил, что водители скорой получили такое распоряжение: "любые передвижения машин экстренной службы в дневное время, а именно с 6 часов утра до 22.00 должно осуществляться только с применением сирены вместе с мигалкой".

Дороги Киева перегружены пробками. Быстро приехать на вызов - просто невозможно. И Феликс поясняет, что даже не срочный вызов нужно выполнить как можно быстрее, чтобы был достаточный резерв бригад.

Из-за пандемии нагрузка на экстренную помощь усилилась. А другие болезни никуда не делись. Как отметили в "Киевмедспецтрансе" - организации, которая обслуживает столичные авто скорой, количество вызовов возросло в разы.

"В апреле, когда уже начинались ограничения карантинные, то около 40 тысяч случаев было за апрель. А уже в октябре около 80 тысяч. Почти вдвое увеличилось количество", - рассказал заместитель руководителя по эксплуатации транспорта "Киевмедспецтранса" Владимир Кушнир.

В «Киевмедспецтрансе» подчеркнули важность пропускать машины с красным крестом. И пытаться найти решение, как дать ей дорогу даже в самой кошмарной пробке.

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Автор: Дмитрий Захаров