В Одессе выставят таблички об опасности заражения COVID-19 во время курения кальяна

Городские чиновники разработают соответствующий текст и передадут в заведения.

В Одессе выставят предупредительные таблички об опасности заражения COVID-19 при курении кальяна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания оперативного штаба заявил мэр города Геннадий Труханов.

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Об этом мэр заявил после того, как об опасности заражения через кальян сделала доклад директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко.

Она, в частности, сообщила, что, по данным экспертов, при пользовании кальяна, несмотря на применение одноразового мундштука, значительно повышается риск инфицирования.

Труханов распорядился предупредить городские кальянные о том, чтобы их владельцы разметили на всех столах заведения таблички с предупреждением об опасности при курении кальяна.

Мэр поручил подчиненным разработать соответствующий рекомендательный текст для табличек, который передадут владельцам кальянных.

Как сообщал УНИАН, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что за прошедшие сутки наибольшее количество случаев COVID-19 обнаружено в городе Киеве и Ривненской и Львовской областях.

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