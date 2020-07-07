В Украине людей с пневмонией становится меньше – Степанов

В сообщении не указывают цифры, а 30 июня Степанов сообщал, что за месяц почти вдвое выросло количество людей с пневмонией и количество госпитализированных больных коронавирусной болезнью.

Министр здравоохранения Максим Степанов на совещании у президента сообщил об уменьшении количества людей, в которых фиксируется пневмония.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили на традиционном селекторном совещании по противодействию распространению COVID-19.

В сообщении не указывают цифры, а 30 июня Степанов сообщал, что за месяц почти вдвое выросло количество людей с пневмонией (до 4 705 случаев в неделю) и количество госпитализированных больных коронавирусной болезни (до 1 410 в неделю).

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Теперь глава Минздрава также подчеркнул, что все, кто умер от последствий COVID-19 за сутки 6 июля, – а это 21 человек, – имели серьезные сопутствующие заболевания и были в зоне риска.

Степанов пообещал, что Минздрав разберется с ситуацией, сложившейся в Харьковской областной клинической инфекционной больнице, которая стала очагом социальной напряженности из-за нехватки мест для больных COVID-19 и нехватки врачей.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сегодня показатель заболеваемости на COVID-19 в Украине составляет 62,4 человека на 100 тысяч населения. Однако такая большая цифра возникла из-за вспышки в отдельных регионах, как Винниччина, Закарпатье, а также в городе Киеве.

30 июня Шмыгаль говорил, что в правительстве считают количество в 60 активных больных на 100 тысяч населения сигналом к усилению карантина на уровне страны и отдельных областей, но впоследствии Степанов сказал, что этот критерий учитывали лишь для проведения ВНО, а области и так могут усиливать ограничения в условиях адаптивного карантина.

Также на совещании прозвучало, что правительство тщательно изучает практики преодоления коронавирус за рубежом, а также опыт других стран по подготовке к началу нового учебного года 1 сентября. Особенно важен этот школьный год для первоклассников.

Владимир Зеленский сказал, что ожидает скорейшего открытия отделений больницы "Охматдет", которое перенеслось с 1 июня на конец июля в связи с эпидемией коронавирус: "Да, было сложно завершить все с развитием коронавірусної пандемии. Но мы сейчас достаточно стабилизировали ситуацию и экономически, и в сфере здравоохранения. Поэтому надо ускорить открытие для лечения украинских детей в наилучшей нашей детской больнице "Охматдет".

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