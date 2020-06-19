Эксперты назвали 5 продуктов, от которых нужно отказаться в жару

Летом наш организм нуждается в чем-то легком и менее сытном.

Чтобы легче переносить высокие температуры лета, стоит отказаться от некоторых продуктов.

Об этом пишет Elle.ua.

И так, топ-5 продуктов, которые не нужны в вашем летнем меню:

Сыр

Сыр – продукт с колоссальным содержанием соли. В среднем в 100 граммах сыра содержится столько же соли, как в морской воде – то есть 30-50% дневной нормы. А она, как известно, выводит из клеток воду и задерживает жидкость в организме. В сильную жару лишняя жидкость превращается в жуткие отеки на лице и теле, от которых не спасут ни одни beаuty-средства. Запомните самые соленые виды сыров и постарайтесь исключить в жаркую погоду именно их: пармезан, фета, брынза и гауда.

Алкоголь

Употребление алкоголя в жару чревато двумя неприятными последствиями: мощным обезвоживанием организма и повреждением сердечно-сосудистой системы. Если не получается совсем исключить его из рациона, запомните правила по уменьшению урона: сведите выпитое количество к минимуму и употребляйте напитки с содержанием алкоголя вечером, когда жара не такая сильная.

Копченое мясо и рыба

Диетологи в один голос твердят: летом рацион должен быть легче. В таком случае пищеварительная система работает без перегрузок и организм чувствует себя бодрее. В случае с белковыми продуктами работает еще одна фишка: белок сильно ускоряет метаболизм. Этим лайфхаком вовсю пользуются зожники, которые занимаются сушкой тела, но в жару все не так однозначно. Дело в том, что усиление метаболизма разогревает организм и увеличивает его потребность в охлаждении.

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В жару понижение температуры и так дается телу нелегко, а после перегрева сделать это ему вообще не под силу. Результат – слабость, недомогание, головокружения и даже обмороки. Не нужно совсем отказываться от белковых продуктов. Всего лишь исключите самые опасные его виды, где белок сочетается с большим количеством соли: копчености, колбасы, соленый сыр и рыба.

Сладкие газированные напитки

Кроме колоссального количества сахара, в сладкой газировке масса задерживающих воду веществ. Отеки и перегрев организма – последствия, которые в жару испытывает на себе каждый любитель очень неполезных напитков. Но самое ужасное, что обязательное присутствие в составе вкусовых стимуляторов только усиливает ощущение жажды и не увлажняет организм. Выход – перейдите на чистую воду без газа. Если сложно пить чистую воду без вкуса – разнообразьте ее мятой, лимоном, розмарином, базиликом, медом.

Кофе

Кофеин обезвоживает организм, поэтому если вы не способны выпить из-за любви к этому напитку гораздо больше воды – уменьшайте дозу. Кроме того, из-за способности усиливать сердцебиение, кофе дает сильную нагрузку на работу сосудов. Не обманывайтесь, холодные кофе-гляссе и фраппе обладают тем же эффектом. Замените кофе домашними лимонадами и компотами без сахара.

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