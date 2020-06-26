Пилатес: противопоказания, польза и особенности тренировок

Хочешь стать стройной, подтянутой и красивой, но обычные занятия в тренажерном зале тебя не привлекают? Предлагаем каждой девушке поближе познакомиться с пилатесом, чтобы понять – он достоин занять место в твоей жизни.

Пилатес – это гимнастика, состоящая из плавных движений и упражнений, которые выполняются в медленном темпе. Этот вид физической нагрузки был разработан в начале XX столетия американцем Джозефом Пилатесом, а его главной целью было восстановление здоровья солдат, которые имели разные травмы после войны. Со временем пилатес стал распространенным видом фитнеса, и сейчас заниматься им может каждая девушка.

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Множество приведенных исследований доказывают огромную пользу пилатеса. Поэтому, ели вы еще не открыли его для себя, тогда мы идем к вам! Сегодня расскажем, чем же так полезен пилатес и почему его стоит попробовать каждой женщине.

Сделать свое тело стройным и подкачать все группы мышц можно без усиленного пыхтения в зале. В этом поможет пилатес – гимнастика, в основе которой – плавные и контролируемые движения. Ниже – главные причины, по которым стоит заняться пилатесом как можно скорее.

Польза пилатеса

Итак, что же нам дает пилатес?

Вы создадите упругие мышцы брюшного пресса и сильную спину, а также проработаете глубокие мышцы живота. Основной принцип пилатеса – тянуть пупок к позвоночнику. Применяя эту простую технику в повседневной жизни, вы сделаете ваш живот плоским и более привлекательным.

Пилатес выравнивает и стабилизирует позвоночник, уменьшает дискомфорт и болевые ощущения в спине. Исследования показывают, что пилатес также избавляет от разного рода болей в пояснице.

Регулярные занятия пилатесом помогут вам подтянуть тело, укрепить мышцы, и увеличить их силу. При этом вы будете создавать стройное тонированное тело без ярко выраженных накачанных мышц.

Пилатес настолько безопасен, что даже используется в физической терапии для реабилитации после травм. Также регулярные занятия являются отличной профилактикой травм опорно-двигательного аппарата.

Благодаря пилатесу вы улучшите свою осанку. Это не только полезно для профилактики болей в спине, но и для бесперебойной работы всех внутренних органов.

Пилатес улучшает форму тела. Вы будете тонизировать мышцы в таких «проблемных» областях как бедра и живот, создавая красивый стройный силуэт.

Контролируя дыхание и правильное положение тела, вы учитесь контролировать свои движения и лучше чувствовать тело.

Глубокое дыхание, которое лежит в основе пилатеса, помогает снять беспокойство, избавиться от депрессии и бессонницы.

Упражнения из пилатеса повысят вашу гибкость и подвижность суставов. Вы будете работать в направлении безопасного увеличения длины и растяжения мышц, а также повышения диапазона движений в суставах. В этом аспекте пилатес уступает разве только йоге и стретчингу.

Пилатес понижает кровяное давление и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Через глубокое дыхание вы также увеличите объем легких и кровообращение.

В отличие от некоторых других фитнес-программ, пилатес фокусируется на развитии всего тела целиком, не пренебрегая ни одной группой мышц. Занятия способствуют избавлению от мышечного дисбаланса, что повышает эффективность тренировок и снижает риск развития травм.

Вы значительно улучшите свой баланс и чувство координации. Любая гимнастка знает: чтобы не упасть с бревна, нужно иметь сильные мышцы кора, который активно прорабатывается именно во время занятий пилатесом.

Пилатес идеально подходит для всех возрастов и для людей с разной физической подготовкой, от начинающего до продвинутого. Это низкоударные тренировки, поэтому подойдут и людям с проблемами суставов.

По утверждению Джозефа Пилатеса данный метод упражнений рассчитан на гармонизацию вашего духа и разума, избавление от негативных эмоций. Вы зарядитесь положительной энергией на целый день!

Некоторые программы пилатеса подходят для занятий во время беременности. Это поможет вам облегчить боли в спине, сохранить стройность фигуры и освоить технику дыхания для легких родов.

Особенности тренировок

Во время тренировок по пилатесу ты должна отвлечься от всех дел, расслабиться и сконцентрироваться только на своем теле и внутренних ощущениях. Важно точно выполнять упражнения, обращая внимание на все подробности, чтобы тренировка давала хороший результат.

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Все упражнения должны выполняться плавно и медленно, параллельно ты должна следить за своим дыханием. Как и в любом другом виде фитнеса, важно заниматься регулярно и не пропускать тренировки, чтобы твое тело менялось к лучшему, становилось совершеннее и привлекательнее.

Как правило, начинающие занимаются пилатесом на поверхности пола, со временем тренер подключает дополнительный инвентарь. Для продвинутого уровня существует пилатес на тренажерах, поэтому тебе будет куда стремиться и расти.

Недостатки пилатеса

Если говорить о минусах, то важно отметить, что для сжигания жира и похудения пилатес не является самым эффективным методом. Также пилатес не поможет вам развить выносливость и существенно улучшить физическую подготовку. Да, это не самый лучший способ для похудения и избавления от лишнего веса, но зато пилатес идеально подходит для улучшения здоровья и создания сильного прочного тела.

Пилатес очень требователен к качеству выполнения упражнений, поэтому при самостоятельных занятиях или с неграмотным инструктором есть вероятность провести тренировки малоэффективно. Очень важно соблюдать правильную технику упражнений, которые требуют особой точности и внимания.

Пилатес отлично подходит для укрепления и тонизирования мышц вашего тела и для повышения гибкости, но это не комплексная силовая программа. Вам нужно будет дополнить его некоторыми другими тренировками, если вы хотите подкачать руки или качественно проработать нижнюю часть тела.

Противопоказания для занятий пилатесом

Хоть пилатес и относится к спокойным низкоударным тренировкам, но в отдельных случаях лучше проконсультироваться с врачом перед началом занятий. Особенно это касается:

беременных женщин;

людей, которые недавно перенесли операции;

людей в возрасте более 40 лет;

людей с болезнями сердца;

людей с обострением заболеваний опорно-двигательного аппарата;

людей с большим избыточным весом или страдающих ожирением.

В чем заниматься пилатесом

Как бы это ни звучало банально, но это важнейший момент, к которому стоит отнестись ответственно. Ведь неправильно подобранный спортивный гардероб может доставить тебе массу неудобств во время занятий.

1. Носи довольно плотно прилегающую удобную одежду, которая хорошо тянется и нигде не сдавливает. Это касается и верхней, и нижней части спортивного комплекта.

2. Выбери спортивные леггинсы, у которых нет карманов и молнии на спине, так как многие упражнения пилатеса выполняются лежа, и молния может давить в нижней части спины.

3. Специальные спортивные бюстгальтеры будут более удобными по ощущениям, чем обычные, однако в этом нет сильной необходимости из-за низкого воздействия тренировок по методике пилатес.

4. Также тебе не нужна обувь для пилатеса. Просто запасись носками, если ходишь на групповые занятия, или выполняй комплексы босиком, если занимаешься дома.



Можно ли заниматься пилатесом дома?

Да, но в идеале лучше для начала посетить несколько групповых занятий или взять 1-2 индивидуальные тренировки, чтобы закрепить основы. Пропустив этот шаг, ты рискуешь упустить целый ряд преимуществ в дальнейшем.

Тренер по пилатесу сможет помочь тебе задействовать правильные мышцы, чтобы получать максимальную отдачу от каждой тренировки. Как только ты поймешь, как выполнять упражнения для достижения наилучших результатов, ты сможешь научиться сама выстраивать домашние тренировки, взяв на вооружение готовые комплексы из видео на YouTube для домашней. При этом все равно можешь продолжать иногда ходить и на групповые занятия.

Если ты не знаешь, с чего начать, смотри видеотренировки ниже по пилатесу для новичков.

Пилатес (видео)

Если вы хотите подтянуть мышцы и при этом улучшить контакт со своим телом, увеличить гибкость и избавиться от болей в спине, то такие программы как пилатес вам однозначно показаны. Занимайтесь пилатесом хотя бы 1-2 раза в неделю и ваше тело будет вам благодарно!

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