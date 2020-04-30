В Украине пока удается избежать пика заболеваемости COVID-19 - министр
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пока в Украине удается избежать пика заболеваемости COVID-19, из-за которого система здравоохранения может не справиться с большим количеством больных.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Степанов сообщил в ходе онлайн-брифинга.
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"Для нас очень важно избежать пика (заболеваемости - УНИАН). Пока нам это удается, в том числе и благодаря карантинным мерам - мы видим разрыв этой цепочки передачи болезни, который стал возможным именно благодаря карантину. Если мы и дальше будем прислушиваться к советам специалистов..., я уверен, что мы сможем избежать пика заболеваемости COVID-19, при котором наша медицинская система будет не способна принимать большое количество больных и оказывать медицинскую помощь", - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9.00 30 апреля в Украине зарегистрировано 10 тыс. 406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1 тыс. 238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев.
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