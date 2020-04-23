Пик заболеваемости коронавирусом в Украине еще не наступил - врач-инфекционист

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского института им. Богомольца Ольга Голубовская призвала украинцев на майские праздники продолжать придерживаться карантина, несмотря на соблазн теплой погоды.

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине еще не наступил, и теперь невозможно дать точный прогноз, когда это произойдет.

Об этом доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского института им. Богомольца Ольга Голубовская заявила на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Коронавирус COVID-19 и сахарный диабет. Эксперты о том, как уберечь здоровье».

"Я думаю, что пик у нас еще впереди, но вообще, вы знаете, я отказалась что-либо прогнозировать относительно этой болезни, поскольку, во-первых, ни один прогноз не предусмотрел того, что произошло в Италии и в США, и все, что касается прогнозов относительно глобальных инфекционных болезней, которые только появились среди человеческой популяции, - во всем этом нужно быть очень осторожными относительно прогнозов. Сейчас главная задача - обеспечить выживание максимального количества больных", - сказала Голубовская.

Вместе с тем она призвала граждан на майские праздники продолжать придерживаться карантина, несмотря на соблазн теплой погоды. Голубовская положительно оценила решение правительства продлить карантин до середины мая.

Кроме того, она добавила, что на сегодня вирус SARS-nCoV-2019 мало изучен во всем мире, а значит потенциально составляет еще не известные в медицинской общности риски. Именно поэтому Голубовская настаивает, что госпитализировать необходимо не только больных, у которых уже начались проблемы с дыханием, но и пациентов в состоянии средней тяжести.

"Я была категорически против дискуссии, что нужно закупить много аппаратов ИВЛ, так как наша задача - не допустить пациента к состоянию, когда ему нужна искусственная вентиляция легких, поскольку особенностью COVID-19 является то, что смертность у больных, которые уже требуют искусственного дыхания, чрезвычайно высокая. Поэтому я выступаю за более массовую госпитализацию, даже более массовую, чем в развитых странах Европы. Нам нужно предотвращать тяжелые состояния больных, а для этого нужно госпитализировать людей еще до того, как у них возникли тяжелые состояния", - отметила Голубовская.

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Она также подчеркнула, что особенно это касается людей из группы риска: с хроническими заболеваниями, такими как диабет, а также людей старше 60 лет.

По словам Голубовской, часто бывает так, что у человека из группы риска COVID-19 якобы проходит легко, но вдруг его состояние может резко ухудшиться, что часто приводит к летальному исходу. Именно поэтому такие пациенты нуждаются в пребывании в стационаре, чтобы за ними постоянно следили врачи.

Кроме того, она отметила, что наибольшую опасность COVID-19 составляет для людей с сахарным диабетом, поскольку у них болезнь проходит необычно - нет первой стадии и начинается вторая, значительно тяжелее.

"Любой респираторный синдром - покашливание, незначительное повышение температуры - должно рассматриваться априори как COVID-19 до тех пор, пока не доказано обратное. По-другому никак не получается. Поэтому больные из группы риска и те, кто их наблюдают, должны осознавать риски и должны быть направлены в стационар при малейших симптомах ОРВИ", - подчеркнула Голубовская.

Как сообщал УНИАН, по данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на утро 23 апреля в Украине зарегистрировано 7 тыс. 170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, а 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.

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