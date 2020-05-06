В Минздраве заявили, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине был 17 апреля

Ляшко отметил, что выходить из карантина преждевременно стране не следует.

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине по состоянию на данный момент был 17 апреля.

Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в интервью "Сегодня".

"Мы прогнозировали пик на 14 апреля. По расчетам, у нас могла быть на 14 апреля 41 тысяч больных. Но мы заранее ввели карантин. Если брать ретроспективную динамику и у нас не будет дальше роста, то мы уже вышли на пик 17 апреля. С тех пор мы держимся в промежутке 400-550 случаев и в этом диапазоне мы уже 17 дней", - сказал Ляшко.

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По его словам, если Украина не выйдет из карантина преждевременно, то количество зафиксированных случаев заболевания будет постепенно снижаться. "Но мы должны быть на чеку, потому что инфекция новая – мы не знаем, как поведет себя возбудитель. Мы ориентируемся на Польшу, ведь, судя по динамике, Украина идет так, как идет Польша, но с отставанием на дней 11-14", - добавил он.

Ляшко также отметил, что коронавирус может повести себя неожиданно, поэтому с прогнозами следует быть осторожными.

Как сообщал УНИАН, на днях Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине до 22 мая. Сейчас количество больных коронавирусом в стране превышает 13 тысяч, 327 человек умерли.

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