Петиция антипрививочников на сайте ОП собрала 25 тысяч подписей

Сторонники петиции хотят обеспечения «естественного права на личную неприкосновенность и уважение достоинства личности».

Петиция противников «принудительного тестирования и вакцинации» на сайте офиса президента Украины собрала более 25 тысяч подписей и теперь ожидает рассмотрения.

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По данным на сайте ОП, петицию в адрес президента зарегистрировали 14 мая.

«Обращаемся к вам, как к Гаранту Конституции, не допустить нарушения ст. 28 Основного Закона государства и обеспечить уважение достоинства и неприкосновенности каждого человека и гражданина.

Действующее законодательство предусматривает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО согласие пациента на любое медицинское вмешательство!

А потому, просим не допустить возможности принудительного тестирования или вакцинации граждан Украины, несмотря на те или иные карантинные мероприятия, обеспечив их естественное право на личную неприкосновенность и уважение достоинства личности!», - говорится в петиции.

Ранее сообщалось, что почти четверть американцев не хотят вакцинироваться от COVID-19.

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