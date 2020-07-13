Правила пересечения границы: в МИД захотели изменить модель деления стран на "красные" и "зеленые"

В МИД Украины предлагают взять модель Евросоюза, где привязываются не к конкретной цифре, а к критериям.

В МИД Украины предложили Минздраву изменить модель распределения стран в «красные» и «зеленые» списки исходя из ситуации с коронавирусом.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Сегодня.

«Мы в МИД проанализировали эту модель „красных“ и „зеленых“ стран, и буквально в среду я говорил с министром здравоохранения о том, что нам нужно скорректировать критерии, согласно которым мы относим страну к той или иной категории, чтобы этот список был более объективным и более соответствовал реальности, которая существует в Украине. Потому что у нас ситуация с цифрами, к сожалению, ухудшается». — отметил он.

Кулеба пояснил, что за основу можно взять модель Евросоюза, где привязываются не к конкретной цифре, а к критериям.

«Если в стране „Х“ показатель больных на 100 тыс. населения больше, чем в Украине, тогда она относится к красной зоне, а не писать, что любая страна, в которой более 40 больных на 100 тыс. населения, автоматически попадает в „красный“ список. Тогда мы создаем нединамичную ситуацию, и страны будут находиться в „красном“ списке несправедливо, а украинские граждане будут терять возможность возвращаться в Украину без самоизоляции по прибытии», — добавил министр.

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Он подчеркнул, что глава Минздрава Максим Степанов услышал его аргументы.

«Обычно у нас очень эффективное взаимодействие с Министерством здравоохранения и с министром Степановым, который действительно очень эффективно работает на этом поприще. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время они эти критерии скорректируют», — резюмировал Кулеба.

Граждане, которые приезжают из стран «красной зоны», в Украине должны проходить 14-дневную обсервацию или воспользоваться приложением Дій вдома. Если они хотят быстрее выйти из самоизоляции, то могут за свой счет пройти ПЦР-тестирование в референс-лабораториях.

15 июня Украина перешла к новому этапу смягчения карантина — был снят запрет на въезд иностранцев и введен адаптивный подход к самоизоляции/обсервации.

Граждане, которые возвращаются из стран, где количество активных случаев COVID-19 не превышает отметку в 40 больных на 100 тысяч населения, не обязаны проходить 14-дневную самоизоляцию/обсервацию.

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