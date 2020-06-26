Во Львовской области лаборатория Госпродпотребслужбы начала делать ПЦР-тесты на коронавирус
Вирусологический отдел Львовской областной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы с 16 июня начал проводить тестирование биоматериала на SARS-COV-2 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Об этом сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Госпродпотребслужбы.
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Отмечается, что для проведения исследований используются три помещения лаборатории, в частности: комната пробоподготовки, комната выделения и комната амплификации, которые укомплектованы необходимым оборудованием для проведения исследований методом ПЦР.
«К работе привлечены четыре ведущих врача ветеринарной медицины вирусологического отдела», - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что присоединение лабораторной сети Госпродпотребслужбы к исследованиям на COVID-19 методом ПЦР происходит по поручению премьер-министра Украины от 28 мая относительно использования лабораторий Госпродпотребслужбы для проведения лабораторного тестирования биоматериала на SARS-COV-2 с использованием метода полимеразной цепной реакции.
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