Количество ПЦР-тестирований было увеличено с 200 тестов в сутки до почти 25 тыс / фото REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"В начале эпидемии коронавирусной болезни в Украине было готовых к приему больных всего 12 тыс. 704 койки. Уже через 5 месяцев мы возобновили работу лабораторных центров: с 4 до 69. А количество ПЦР-тестирований было увеличено с 200 тестов в сутки в апреле до почти 25 тыс. на сегодня. И продолжаем набирать обороты", - отметил Степанов.

Он добавил, что общее количество сделанных только ПЦР-тестов сейчас составляет уже около 1,7 млн.

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Автор: Таня Поляковская