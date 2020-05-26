ПЦР и ИФА-тесты на коронавирус иногда будут делать вместе для более точного диагноза - Ляшко

Министерством здравоохранения утвержден алгоритм тестирования больных коронавирусной болезнью, людей с подозрениями на COVID-19 и людей из групп риска.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что тестирование методами полимеразной цепной реакции (ПЦР) и иммуноферментного анализа (ИФА) для выявления COVID-19 в некоторых случаях будут делать вместе, чтобы медики могли убедиться в правильности поставленного диагноза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе онлайн-брифинга.

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Ляшко отметил, что Министерством здравоохранения утвержден алгоритм тестирования больных коронавирусной болезнью, людей с подозрениями на коронавирусную болезнь и людей из групп риска, в первую очередь, лиц, подлежащих плановой госпитализации и операциям, медицинских работников, а также работников силовых структур.

Главный санврач отметил, что четкий алгоритм предусматривает, когда и в каком случае проводится тестирование методом ПЦР, а когда дополнительно еще и методом ИФА.

«Есть ряд случаев, когда эти исследования будут делать вместе, чтобы сделать невозможным пропуск постановки правильного диагноза, поскольку часто методом ПЦР мы можем не выявить антиген, тогда дополнительно будут выявляться иммуноглобулины, которые появляются на первых стадиях болезни после появления симптомов для того, чтобы, сочетая различные результаты исследований, смогли правильно и адекватно поставить диагноз и ввести противоэпидемические меры реагирования», - отметил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 26 мая зарегистрировано 21 тыс. 584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 644 летальных, 7 тыс. 575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев.

20 мая на сайте Минздрава был обнародован приказ об утверждении изменений к стандартам медицинской помощи при COVID-19, которым в Украине вводится лабораторное тестирование на коронавирус методом иммуноферментного анализа (ИФА).

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