Пакетные предложения от Into-Sana – фиксированная цена хирургического лечения

- «Вам необходима операция!»

Услышав это и столкнувшись с необходимостью «большого» лечения, пациент в условиях украинской медицины переживает еще один серьезный стресс: он не может представить себе полную стоимость лечения. Заветное «ИТОГО» чаще всего никто сказать не может/не хочет/не рискует.

В Into-Sana первые готовы взять на себя ответственность, перейдя на новый принцип формирования цены оперативного лечения.

В так называемых «пакетах хирургии» - указана финальная стоимость случая, которая включает не только саму операцию, но и все сопутствующие услуги: все необходимые медицинские манипуляции, медикаменты, пребывание в стационаре и питание.

Риск дополнительных затрат в случае необходимости более длительного пребывания в Into-Sana решили взять на себя.

Это значит, что стоимость лечения хирургической патологии для пациента или его близких будет хорошо понятна еще до начала лечения и не изменится к завершению.

Первые пакеты с фиксированной ценой:

«Холецистэктомия» - удаление желчного пузыря – 30 тыс. грн.

Пакет «Аппендэктомия» - оперативное лечение аппендецита – 30 тыс. грн.

Пакет «Артроскопия коленного сустава» - лечение суставных повреждений – 25,2 тыс. грн.

Также компания анонсирует расширение линейки пакетных предложений в скором будущем.

В случае необходимости операции, в Into-Sana готовы записать на бесплатную консультацию к врачу-хирургу, который ответит на все вопросы и расскажет детали о подготовке.

Into-Sana – сеть медицинских центров в Киеве и Одессе, основанная в 1995 году. Медицинский холдинг полного цикла: скорая медицинская помощь, многопрофильная клиника, услуги медицинского страхования, широкий спектр услуг по диагностике, собственная клиническая лаборатория, современные поликлиники с большим выбором специалистов, круглосуточная хирургическая помощь, современное стационарное отделение.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН