Доставленная в «Охматдет» девочка умерла сегодня – в свой день рождения.

В Национальной детской специализированной больнице «Охматдет» (Киев) умерла 10-летняя Виктория Гребенюк из райцентра Саврань Одесской области, отравившаяся грибами.

Об этом в Facebook сообщила Любовь Рябко – руководитель благотворительного фонда «Любовь Любушкина».

Как отмечается, кроме девочки, дикорастущими грибами отравилась и ее 37-летняя мать. Ребенка доставили в Киев, мать – в Одесскую областную клиническую больницу. Сегодня утром девочка умерла.

По информации Рябко, девочка скончалась в свой день рождения.

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Отравления грибами: данные по Украине и Одесской области

Сегодня на брифинге главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров рассказал, что за неделю в регионе дикорастущими грибами отравились 35 человек.

По его словам, в целом по Украине с начала года был зарегистрирован 161 случай отравления грибами, пять человек умерли.

«В Одесской области был только один случай – в апреле. Однако с 30 октября по 5 ноября — уже 22 случая с 30 пострадавшими, из которых 6 детей. Один человек – 9-летняя девочка из Саврани – в тяжелом состоянии была доставлена «Охматдет»… По состоянию на 6 ноября уже зарегистрировано 35 случаев отравления», - сказал Гончаров.

Он отметил, что более 20 отравившихся находятся в состоянии средней степени тяжести.

По указанным фактам специалисты провели расследование, которое показало, что пострадавшие отравились грибами, собранными в лесах Кодымского, Савранского и Балтского районов области, а также купленными в местах стихийной торговли, на рынке «Привоз» (Одесса) и пр.

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Автор: Лариса Козовая