С начала года 60 человек пострадали в результате отравления дикорастущими грибами, из них один человек скончался.
Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья Минздрава.
"Пострадавших зарегистрировано в Донецкой, Днепропетровской областях - по 8 человек; в Ривненской, Винницкой, Черновицкой и Черниговской областях - по 5 человек; в Черкасской области - 4 человека; в Волынской области - 3 человека (1 летальный); в Полтавской области - 3 человека; в Житомирской, Закарпатской, Харьковской, Херсонской, Львовской областях - по 2 человека; в Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской и Сумской областях - по 1 лицу", - говорится в сообщении.
По данным ЦОЗ, ежегодно больше всего смертельных случаев отравления грибами происходит из-за употребления в пищу бледной поганки.
Как не отравиться грибами
- Лучше отказаться от употребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, выращенными искусственно, которые подлежат контролю и продаются при наличии разрешительной документации.
- Не покупайте грибы на стихийных рынках и несанкционированных точках торговли.
- Внимательно осматривайте грибы: обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки.
- Собирайте только хорошо знакомые вам грибы. По малейшего сомнения сразу выбросьте гриб, не оставляйте его рядом с другими.
- Не берите слишком молодые или старые грибы - их легко перепутать с ядовитыми.
- Не собирайте грибы вблизи трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы.
- Не собирайте грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдав воду и увеличив концентрацию токсинов.
- Не пробуйте сырые грибы.
- Дома еще раз тщательно проверьте грибы: все сомнительные надо выбросить.
- Готовьте грибы в течение первых суток после сбора.
- Варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 мин.
- Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.
Не рекомендуется употреблять грибы:
- женщинам в период беременности и грудного вскармливания;
- детям до 12 лет
- людям пожилого возраста.
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