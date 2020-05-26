"Только в крайних случаях!": врач рассказала, почему не стоит спускаться в метро

Если подземка, как и раньше, будет забита в часы пик, то от поездок лучше отказаться, убеждена врач.

25 мая в трех городах Украины - Киеве, Харькове и Днепре - запустили работу метро, которое ранее было временно остановлено из-за пандемии коронавируса.

Эпидемиолог, ревматолог Людмила Смолина призвала не спешить воспользоваться этим видом транспорта и объяснила, в чем опасность, пишет Главред.

По ее словам, необходимо ограничить число людей в метро, однако сделать это будет непросто.

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"Я не думаю, что всем будут измерять температуру тела при входе, что можно будет ограничить количество людей, потому что будут ужасные пробки, крики и скандалы", - сказала врач в интервью украинским СМИ.

Смолина сравнила метро можно с небольшими супермаркетами: "Там проходит очень много людей. Да, все надевают одноразовые перчатки, но все равно – тот тянется к помидору, тот к огурцу, касаются друг друга. Если в метро концентрация людей будет примерно такой же, как в супермаркете – может быть, им можно пользоваться".

Но если подземка, как и раньше, будет забита в часы пик, то от поездок лучше отказаться.

"Мы же не знаем, кто до нас там чихнул, вытер нос рукой и испачкал поручни. Даже если люди будут в перчатках, их нужно уметь правильно снимать – выворачивая внутрь, не касаясь внешней поверхности, и сразу выбрасывать. Руки нужно обязательно мыть", - добавила эпидемиолог.

Как сообщал УНИАН, несмотря на долгожданное открытие метрополитена 25 мая в подземке было не так и много людей. В пресс-службе КП заявили, что жители Киева сознательно отказались от поездок после призыва местных органов самоуправления пользоваться метрополитеном только в крайних случаях.

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