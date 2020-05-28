Психолог рассказала, как адаптировать детей к новым правилам в детском саду

С 25 мая в детских садах начали действовать новые правила, утвержденные Министерством здравоохранения. А с 1 июня они вступят в силу в детсадах Киева, которые откроются после ослабления карантина.

Нужно понимать, что новые ограничения могут оказаться стрессовыми для детей и вызывать негативные эмоции. Поэтому воспитатели должны не только следить за соблюдением новых требований, но и помочь детям адаптироваться к ним.

"Мы же не будем ожидать от малышей, что они сразу смогут соблюдать дистанцию, не играть друг с другом, не трогать, не играть мягкими игрушками, сидеть на стульчиках. Задача детей такого возраста – ролевые игры, сенсо-моторное развитие. Бегать, кричать, пробовать разные материалы и в активной игре друг с другом, осваивать правила и роли. Мы не можем лишить ребенка чего-то, не предложив взамен равноценное", – объясняет семейный психолог Светлана Ройз в комментарии Новой украинской школе.

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Чтобы облегчить процесс адаптации, психолог подготовила для воспитателей сборник советов, которые помогут вернуть детей в садик после карантина.

Как работать с детскими эмоциями

Дети, вероятно, вернутся к садов более тревожными, агрессивными и "расторможенными". В тех, у кого нет братиков или сестричек, может наблюдаться повышенная чувствительность к громким звукам, быстрая утомляемость из-за большого количества контактов.

Дети, которые переживают насилие, могут проявлять его последствия: повышенную агрессивность, трудности с концентрацией внимания.

Дошкольникам трудно придерживаться большого количества правил и запретов, поэтому возможны протесты, истерики, эмоциональные взрывы. Именно поэтому важно объяснять детям их чувства, говорить с ними о возможных эмоциях и реакциях, поощрять, обращать внимание на их успехи и достижения.

Можно, например, заверить их, что они – настоящие супергерои здоровья, ведь прекрасно справляются со всеми правилами и ограничениями. Объясняйте, что все эмоции важны и полезны. А вот наше поведение, когда мы переживаем какие-то эмоции, может быть приемлемым или неприемлемым.

Вы можете изучать с детьми различные эмоции. Важно делать акцент на том, что все эмоции помогают нам быть в большей безопасности и в контакте с миром. Даже страх, благодаря которому мы становимся осторожнее и внимательнее.

Кроме того, вместе с детьми можно нарисовать эмоции: например, веселое и грустное личико. Чтобы дети их показывали, когда радуются или расстроены.

Как обсудить с детьми новые правила

Посткарантинный период стоит начать с обсуждения новых правил. Имейте в виду, что у детей обязательно произойдет определенное возвращение к периоду адаптации — в знаниях, режиме и восприятии реальности сада. Помочь ребенку привыкнуть к новым правилам можно с помощью игрового формата. Например, на первой встрече можно предложить детям превратиться в "супергероев", которые познают жизнь на новой планете. Например, вы можете сказать: "У всех супергероев есть секретные миссии. Ваши секретные миссии такие: мыть руки, использовать дезинфектор..."

Формулировать правила стоит так: "Супергерои заботятся", "Супергерои могут" вместо "Мы с вами должны". Для того чтобы помочь детям научиться держать дистанцию, предложите им представить, что у каждого есть невидимый защитный скафандр на расстоянии вытянутых рук, который нельзя трогать.

Каждый день у детей будут проверять супергеройское здоровья, то есть измерять температуру. Расскажите об этом воспитанникам и покажите на игрушках, как это будет происходить. Объясняя правила, сделайте акцент на том, что взрослым нельзя заходить в космический корабль. Ведь нужно предупредить детей, что родители больше не заходят в помещение группы. Можно даже придумать особый способ прощания.

Как облегчить адаптацию и снизить тревожность

Свяжитесь накануне в онлайн-формате. Будет идеально, если накануне вы устроите несколько встреч детей в ZOOM.

В первый день в садике обязательно проведите "экскурсию". Напомните, где нужно раздеваться, где находится туалет, а где – спальня, "закрепить" за каждым ребенком кроватку и ящик для одежды.

В первую неделю все занятия должны быть на треть короче. Дети сильнее будут уставать и могут быть более шумными, гиперактивными или, наоборот, заторможенными и тревожными.

Если за время карантина у детей сменилась воспитательница, их стоит предупредить заранее. Очень хорошо, если накануне поздравительного онлайн-звонка ребятишки увидят вашу фотографию (пришлите родителям свое фото с дружелюбным взглядом или улыбкой).

В садике воспитательницы будут в масках, поэтому дети будут ориентироваться только на голос и интонации, поэтому им важно увидеть ваше лицо накануне, идентифицировать и установить контакт. Можно заранее подготовить помещение группы. Например, сделать выставку, повесить на разные поверхности коллажи с фотографиями детей и их рисунками (попросите родителей принести свежие работы). Это поможет ребенку почувствовать, что пространство уже освоено и безопасно.

Важно придумать ритуалы приветствия и прощания. Очень хорошо, если это будут известные всем песенки, небольшие стихи или прикосновения, которые сейчас являются безопасными. В период адаптации вместе с детьми важно использовать тему дома.

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Метафора дома возвращает детям чувство безопасности. Можно рисовать дома, делать фигурки оригами, домики из коробок, стульчиков, кубиков, лего.

Говорите с родителями о правилах адаптации. Отвечайте на вопросы о безопасности детей, расскажите о новых правилах, которые будут внедрены. Ведь чем меньше тревоги у родителей, тем легче ребенок адаптируется. Предложите родителям для прощания с ребенком придумать ритуал, который бы напоминал малышу о семье: наклейку на ручку, браслет или рисунок в кармашек.

Как компенсировать недостаток тактильного взаимодействия

Работа с тестом, глиной и фетром не заменяет, но несколько компенсирует нехватку тактильных контактов. Если Минздрав не рекомендует использовать перечисленные материалы, их можно заменить на крупы, кинетический песок, легкие схемы оригами или индивидуальные наборы пластилина или пальчиковых красок.

Малыши могут начать сильнее тревожиться в "тихие часы". Если санитарные нормы позволяют, предложите родителям принести из дома небольшой плед или большой шарф, чтобы ребенок мог закутываться его во время сна.

Эти вещи будут служить временной заменой мягким игрушкам, будут успокаивать малышей и давать им ощущение домашнего уюта.

Как родители могут помочь ребенку адаптироваться

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