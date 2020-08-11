Отечественная компания «Биокор Текнолоджи» начала производство ПЦР-тестов для выявления SARS-CoV-2

В начале июля разработка прошла государственную регистрацию и уже используется в лабораториях.

«Биокор Текнолоджи» базируется в Киеве, разрабатывает тест-системы и наборы для молекулярной диагностики методом ПЦР в реальном времени с 2018 года. Работа над диагностическими наборами для выявления SARS-CoV-2 началась в феврале 2020.

«Нам действительно хотелось помочь обществу в решении этой острой проблемы. Также, работа связана с COVID-19, — новым, малоизученным заболеванием — была мощным вызовом для нашей команды, особенно на этапе научно-исследовательских работ. Мы уверены, что Украина может самостоятельно удовлетворить потребность в качественных тестах. Решения от европейских производителей имеют высокую цену, ими пользуется относительно небольшое количество лабораторий. Диагностические наборы, которые стоят ниже, не всегда соответствуют заявленным характеристикам», — рассказал руководитель предприятия Алексей Саютин.

Команда специалистов в сфере микробиологии, вирусологии и генетики опиралась на собственный опыт разработки ПЦР-тестов по направлениям ветеринарной медицины и безопасности пищевых продуктов. В своей работе эксперты компании придерживались указаний и протоколов Всемирной организации здравоохранения по выявлению вирусной инфекции SARS-CoV-2. Продукция изготовлена ​​из высококачественного сырья от Thermo Fisher Scientific — мирового лидера на рынке оборудования, реагентов и услуг для сферы здравоохранения. Цена наборов для выявления SARS-CoV-2 в три раза ниже по сравнению с продукцией западных производителей.

«Собственно разработка набора продолжалась несколько месяцев, и мы могли бы представить его в конце марта. Однако для нашей команды важно было сделать надежный продукт. Для серийного производства важной характеристикой является стабильность продукта. Это означает, что указанный набор свойств сохраняется в течение всего срока годности. Стабильность наших наборов проверялась систематически на протяжении 6 месяцев», — отметил Руслан Облап, начальник производства компании.

Производство «Биокор Текнолоджи» спроектировано и оснащено согласно всем требованиям и нормам для лабораторий, которые проводят исследования методом ПЦР. Предприятие успешно прошло аудиты и получило сертификаты в соответствии с международными стандартами ISO 9001:2015 и ISO 13485:2016. Контроль качества сырья и продукции осуществляется на каждом этапе технологического процесса.

«В компании мы приняли решение оставаться исключительно производственным предприятием и сконцентрировались на разработке и усовершенствовании продукции. Продажами и работой с клиентами занимаются дистрибьюторы. Мы будем оказывать оперативную поддержку заказчикам, в том числе на их рабочих местах, чтобы лаборатории имели возможность быстро реагировать на потребности системы здравоохранения в борьбе с коронавирусом», — добавил Алексей Саютин.

Траектория пандемии COVID-19 окружена большим количеством неопределенностей. ВОЗ рекомендует разрабатывать диагностические наборы в каждой стране самостоятельно во избежание проблем с их дефицитом или с транспортировкой. Потребность в качественных и доступных диагностических наборах растет, ведь список категорий лиц, для которых прохождение ПЦР-тестирования является обязательным, расширяется.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram