"Не о коронавирусе": в Минздраве рассказали, как не подхватить инфекцию во время отдыха у воды

Ляшко также рассказал, в каких случаях необходимо срочно обратиться к врачу.

Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какие элементарные правила безопасности нужно соблюдать, чтобы отдых у водоема не закончился в инфекционном стационаре.

Об этом Ляшко написал на своей странице в Facebook. "И, на этот раз, речь идет не о коронавирусе - открытые водоемы не считаются источником передачи новой коронавирусной болезни", - отметил он.

По словам главного санврача, речь идет о лямблиозе, лептоспирозе, ротавирусе, гепатите А, холера, шигеллезе, сальмонеллезе, брюшном тифе. Он уточнил, что эти инфекции можно подхватить во время купания в загрязненных водоемах.

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Для того, чтобы этого не произошло, Ляшко советует следующее:

выбираем для отдыха водоем и пляж, которые имеют соответствующее разрешение;

не пьем воду из водоема, не мыть в ней овощи и фрукты;

не купаемся при наличии повреждений кожи, а также при наличии ОРВИ или сразу после нее;

во время купания не глотаем воду из водоема;

не употребляем алкогольные напитки и не купаемся в состоянии алкогольного опьянения;

не купаемся в водоемах с домашними животными;

обходим стороной водоемы, возле которых стоит табличка "купаться запрещено", а также водоемы со стоячей водой с зарослями или там где плавают утки.

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"Симптомы возможного инфицирования иногда могут проявиться почти сразу, но иногда это происходит через несколько дней или даже через пару недель после купания в водоеме. Опасными симптомами являются зуд, высыпания на коже и слизистых, выделения из половых органов, диспепсические расстройства, повышение температуры. В этих случаях надо срочно обратиться к врачу", - подчеркнул Ляшко.

Он также добавил о необходимости соблюдения социальной дистанции, потому что коронавирус еще не преодолен.

Как сообщал УНИАН, в Минздраве в очередной раз призвали украинцев придерживаться карантинных рекомендаций.

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