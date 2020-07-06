Херсонщина начала тестировать на COVID-19 персонал баз отдыха, расположенных на морских курортах

В настоящее время проведено 40 тестов методом ПЦР среди работников баз отдыха с. Железный Порт. COVID-19 у них не выявлен.

В Херсонской области на прошлой неделе начали тестировать на COVID-19 обслуживающий персонал пансионатов и баз отдыха, расположенных на морских курортах региона.

Об этом в Facebook сообщил директор департамента здравоохранения Херсонской областной государственной администрации Виктор Короленко.

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«По инициативе департамента здравоохранения Херсонской ОГА, региональной комиссией ТЭБ и ЧС принято решение обследовать методом ПЦР обслуживающий персонал пансионатов и баз отдыха, расположенных на морских курортах Херсонщины», - рассказал он.

По его словам, это позволит контролировать распространение COVID-19 в области, своевременно выявлять больных, реагировать и создавать условия для безопасного отдыха гостей и жителей области.

«Работа в этом направлении началась на прошлой неделе. Уже проведено 40 тестов методом ПЦР среди работников баз отдыха с. Железный Порт. Результат отрицательный, COVID-19 не выявлен», - отметил Короленко.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 6 июля в общем в Херсонской области зафиксировано 196 случаев COVID-19, 182 человека выздоровели.

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