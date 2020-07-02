В Украине от коронавируса умерли двое родных братьев-врачей: детали трагедии (видео)

В больнице Черкасс сейчас находится жена умершего младшего брата.

В Черкассах от осложнений коронавируса умер 52-летний хирург и заведующий хирургическим отделением поликлиники Олег Гайда. Его старший брат, руководитель военного госпиталя во Львове, ушел из жизни несколько недель назад.

С диагнозом коронавирус в больнице Черкасс остается жена Олега, она в тяжелом состоянии, об этом говорится в сюжете ТСН.

Старшего брата умершего коронавирус унес две недели назад. Полковнику медицинской службы ВСУ было 58 лет. Он за годы войны на Донбассе фактически начал работу военно-полевого госпиталя в Покровске.

Серьезные симптомы болезни коронавируса, тяжелая пневмония и осложнения, хирург Олег почувствовал именно перед смертью своего брата. На похороны из-за этого он не попал.

"Сначала его удалось стабилизировать, но состояние ухудшилось. Его подключили к аппарату ИВЛ и вечером его не стало... Медики - группа риска", - говорит Елена Голуб, заведующая пульмонологическим отделением Черкасской областной больницы.

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В инфекционном отделении сейчас находится и больная на COVID-19 жена умершего. Она также врач. Из-за болезни женщина не могла присутствовать на прощании, потому гроб с ее умершим мужем вынесли из автобуса и поставили перед окнами ее палаты.

Их сын, тоже хирург, говорит, что отцу тяжело далась потеря брата. Поскольку они были очень близки.

"На фоне этого стресса, вероятнее всего, у отца случился инфаркт, потому что уже в больнице при обследовании обнаружили", - объясняет сын.

Сын мужчины уверен, что заболели родители на работе. Сейчас же о нем вспоминает, как об оптимисте, который всегда мог дать дельный совет и был для него образцом.

"К сожалению, настолько любил свою работу, людей... Последний месяц: работа-дом - работа", - говорит сын.

В поликлинике, где работали рядом с Олегом Гайдой на протяжении 30 лет, вспоминают о нем как об искреннем и отзывчивом враче, который всегда помогал всем. Медики отмечают, что для них это большая потеря.

В четверг, 2 июля, родные, друзья и пациенты попрощались с умершим Олегом и его братом. Черкащане провожали их в последний путь, стоя на коленях, благодаря таким образом за их деятельностью.

"Мы не можем осознать до сих пор, очень волнуемся. Он дал новое дыхание хирургическому отделению", - замечают коллеги.

Как сообщал ранее УНИАН, в Одессе молодой человек болеет коронавирусом уже семь недель, и врачи не знают, что с ним делать. Максим Головкин находится на самоизоляции из-за положительного теста на COVID-19 и трех повторных подтверждений в течение этого времени.

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