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Госстат назвал болезни, от которых чаще всего умирают украинцы в этом году

14:55, 20 августа 2020
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Украинцы умирают от сердечно-сосудистых заболеваний \ УНИАН

Читайте такжеНазваны средний вес и рост украинских мужчин и женщинОб этом свидетельствуют данные Госстата за январь-июнь о количестве умерших с указанием причин.

В частности, наиболее частая причина смерти – болезни системы кровообращения, от которых умерли 196 567 человек, в том числе от ишемической болезни сердца – 135 867 человек.

Злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 38 222 граждан.

За январь-июнь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 3 701 человека, среди них туберкулез – 1 613, от СПИДа умерли 1 583 украинца.

Помимо этого, 13 679 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них: ДТП стали причиной смерти 1 646 граждан, утопление – 612, гибель в результате пожара – 596, случайное отравление (кроме алкоголя) – 832, отравление алкоголем – 1 157, самоубийство – 3 078, умышленное убийство – 688 человек.

Согласно официальной информации, от Covid-19 умерло 1 112 украинцев, а грипп и пневмония официально стали причиной смерти 3 078 человек.

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Автор: УНИАН

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