Госстат назвал болезни, от которых чаще всего умирают украинцы в этом году

Помимо болезней, 13 679 украинцев погибли в результате внешних причин.

В первом полугодии этого года болезни сердечно-сосудистой системы и рак стали наиболее частыми причинами смерти среди украинцев.

Читайте такжеНазваны средний вес и рост украинских мужчин и женщинОб этом свидетельствуют данные Госстата за январь-июнь о количестве умерших с указанием причин.

В частности, наиболее частая причина смерти – болезни системы кровообращения, от которых умерли 196 567 человек, в том числе от ишемической болезни сердца – 135 867 человек.

Злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 38 222 граждан.

За январь-июнь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 3 701 человека, среди них туберкулез – 1 613, от СПИДа умерли 1 583 украинца.

Помимо этого, 13 679 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них: ДТП стали причиной смерти 1 646 граждан, утопление – 612, гибель в результате пожара – 596, случайное отравление (кроме алкоголя) – 832, отравление алкоголем – 1 157, самоубийство – 3 078, умышленное убийство – 688 человек.

Согласно официальной информации, от Covid-19 умерло 1 112 украинцев, а грипп и пневмония официально стали причиной смерти 3 078 человек.

Коронавирус в Украине:

В Украине на утро 20 августа зарегистрировано 98 тыс. 537 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 184 летальных, 50 тыс. 441 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 2 тыс. 134 новых случая.

В Киеве за сутки вирус обнаружили у 227 человек.

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Автор: УНИАН