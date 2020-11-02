По словам главного санитарного врача, транспорт придется останавливать, если система здравоохранения окажется в коллапсе.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пояснил, при каких условиях будет полностью остановлен общественный транспорт.

Об этом Ляшко сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Вопрос остановки общественного транспорта будет рассматриваться в последнюю очередь. Сегодня мы говорим о том, что надо соблюдать санитарные нормы. Сегодня мы просим людей - носите маски, соблюдайте физическую и социальную дистанцию. Сегодня мы просим бизнес - создайте условия, чтобы люди могли соблюдать противоэпидемические нормы. Мы просим органы местного самоуправления - обеспечьте большее количество подвижного состава общественного транспорта на маршрутах, чтобы люди могли передвигаться по городу в пределах посадочных мест", - сказал Ляшко.

"Если все это будет соблюдаться, система здравоохранения с боем, но справится с ростом числа случаев коронавирусной болезни. Если это не соблюдать, и будет рост числа случаев коронавирусной болезни, которые будут приводить к коллапсу системы здравоохранения, другого выхода как полностью останавливать общественный транспорт, не будет", - подчеркнул Ляшко.

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Адаптивный карантин в Украине

С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.

В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны.

В Украине адаптивный карантин сейчас действует до 31 декабря.

Со 2 ноября в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование.

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Автор: Виталий Саенко