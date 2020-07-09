Врач назвал заболевания, которые затрудняют лечение коронавируса

Он добавил, что у большинства пациентов имеется сопутствующая патология, которая существенно осложняет течение коронавируса.

У большинства пациентов, которые находятся в больницах с коронавирусом в средне тяжелом и тяжелом состоянии, есть сопутствующие заболевания. Эти болезни сильно осложняют течение COVID-19 у пациентов и повышают риски смертности.

На Закарпатье больницы переполнены пациентами с COVID-19 и большинство больных имеют дополнительные заболевания, которые существенно затрудняют лечение и выздоровление. Об этом рассказал врач областной клинической больницы Закарпатской области Богдан Гук в комментарии для телеканала "Украина 24".

"Мы работаем на грани переполнения больниц. В нашей больнице практически нет свободных мест. Все пациенты средней и тяжелой степени тяжести заболевания", - отметил врач.

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Он добавил, что у большинства пациентов имеется сопутствующая патология, которая существенно осложняет течение коронавируса.

"Например, в терапии №1 из 27 - 14 пациентов - с сахарным диабетом. Большинство пациентов имеют сопутствующую патологию: сердечную, неврологическую, пациенты с инсультами. Мы сталкиваемся с проблемой лечения не только инфекционной патологии, а патологии соматических заболеваний. Это усугубляет течение болезни и лечение из-за того, что несколько патологий приходится лечить одновременно", - пояснил Богдан Гук.

Напомним, ученые предупредили, что COVID-19 может вызвать у детей серьезное поражение мозга.

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