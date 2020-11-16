Коронавирусная болезнь поражает практически все органы и системы организма человека.
Об этом рассказала заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская в интервью сайту "Ваше здоровье".
По ее словам, прежде всего речь идет о легочной системе, вследствие чего в дальнейшем развивается фиброз легких.
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"Поэтому пациентам, переболевшим COVID-19, советую обязательно сделать прививку от гриппа (через 2-3 недели после выздоровления) поскольку грипп также сопровождается поражением нижних дыхательных путей, и если оно "наложится" на фиброз, будет очень тяжело. У кого-то развивается почечная недостаточность", - пояснила она.
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Еще одним распространенным осложнением врач назвала тромбоз сосудов. Именно поэтому, говорит она, важна антикоагулянтная терапия, если она назначена вовремя и правильно.
"Сердце под ударом COVID-19. У некоторых наших пациентов случалось по несколько инфарктов за период пребывания на стационарном лечении. Наблюдается и негативное влияние вируса на центральную нервную систему и психику, которое усиливается явлением гипоксии, а также действием отдельных лекарственных средств", - отметила Голубовская.
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