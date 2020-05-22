Во Львовской области решили не ослаблять карантин

Уже несколько дней в регионе наблюдается ухудшение эпидемической ситуации.

Львовская областная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о продлении действия карантина без послаблений до 29 мая. Решение об отсрочке послаблений связано с ухудшением эпидемической ситуации в области.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, готова ли Украина ко второй волне коронавирусаОб этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

«Динамика заболеваемости COVID-19 не способствует ослаблению или отмене карантинных мероприятий в регионе. Соответствующее решение приняли сегодня на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций». – указано в сообщении.

Отмечается, что уже несколько дней во Львовской области наблюдается ухудшение эпидемической ситуации. Только за предыдущие сутки в области подтвердили 65 случаев коронавируса и более 50 человек были госпитализированы с подозрением на инфицирование.

Также указано, что после оценки эпидемической ситуации в области комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о продлении карантина без послаблений до 29 мая.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине зафиксировали уже более 20 тысяч инфицированных COVID-19.

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