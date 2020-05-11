Врач рассказал, как минимизировать риск заражения коронавирусом в парикмахерских

Врач предупредил, что при посещении парикмахерской лучше надевать респиратор.

В Украине с сегодняшнего дня, 11 мая, откроют парикмахерские и салоны красоты, однако возможность заражения в них COVID-19 остается все еще высокой.

Об этом «Обозревателю» рассказал бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов.

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"Гораздо большая вероятность заразиться – если пойти в парикмахерскую. Там мастер довольно долго контактирует с человеком, склоняется над ним, его голова рядом с головой клиента и так далее. Те повседневные маски, которые мы носим, практически не защищают нас от вируса. Они предназначены для того чтобы оградить окружающих от того, что человек выдыхает. Большая часть этих капель останется на маске внутри, хотя, говорят, вирус может летать в воздухе долго – от 30 минут до часа", – пояснил он.

Врач предупредил, что при посещении парикмахерской лучше надевать респиратор.

"Поскольку парикмахерские и салоны красоты не очень большие, вентиляция там не очень хорошая, поэтому вероятность заражения там достаточно большая. Но надо надеяться на то, что сами мастера будут ответственно к этому относиться, и при малейших проявлениях заболевания не выходить на работу", – добавил Бережнов.

Он пояснил, чтобы избежать заражения, нужно в помещениях хотя бы раз в час проводить сквозное проветривание, протирать все поверхности растворами, которые уничтожают вирус.

"Кварцевание нельзя проводить, когда там находятся люди. Лучше всего включить его на ночь. Пусть работает до утра, тогда оно убьет по меньшей мере то, на что попадут лучи. Если придерживаться всех правил, риск можно свести к минимуму", – заключил Бережнов.

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине ослаблен карантин. В частности, разрешено работать парикмахерским и салонам красоты.