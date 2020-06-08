Киев и семь областей Украины не соответствуют требованиям для дальнейшего ослабления карантина - Минздрав

В частности, в Киеве, Черновицкой, Ривненской, Львовской, Закарпатской, Волынской, Житомирской и Черниговской областях показатели заболевания COVID-12 превышают предельные нормы.

Данные Министерства здравоохранения Украины свидетельствуют, что требованиям для дальнейшего ослабления карантина на сегодняшний день не соответствуют Киев и еще 7 областей.

Об этом говорится в таблице показателей для ослабления противоэпидемических мероприятий по состоянию на 8 июня, опубликованном на сайте Минздрава.

В частности, для дальнейшего ослабления карантина в регионах необходимо, чтобы количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней составляло менее 12 на 100 тысяч населения.

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Также необходимо, чтобы загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляла менее 50%, а среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней составляло более 12 тестов на 100 тысяч населения.

Как показывает анализ эпидемической ситуации по состоянию на 8 июня, в регионах этим требованиям соответствуют преимущественно все, кроме семи областей и столицы.

Так, в настоящее время ослаблять карантин нельзя в Киеве, Черновицкой, Ривненской, Львовской, Закарпатской, Волынской, Житомирской и Черниговской областях, поскольку показатель инцидентности заболевания в этих областях превышает 12 случаев на 100 тысяч жителей.

Кроме того, в Ивано-Франковской, Киевской и Тернопольской областях показатель инцидентности заболевания близок к 12.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 8 июня, в Украине обнаружили 463 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и 9 умерших. Всего с начала пандемии зарегистрировано 27 тысяч 462 случая.

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