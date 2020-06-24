Эпидемиолог объяснил, почему в Киеве ослабляют карантин на фоне вспышки COVID-19

По оценке эксперта, в Киеве по относительным показателям ситуация стабильная, контролируемая.

Кандидат медицинских наук, врач-эпидемиолог, начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан объяснил, почему, несмотря на вспышку коронавируса, в Киеве карантин ослабили.

Об этом сообщает Апостроф.

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"Что касается показателей заболеваемости, действительно, абсолютные показатели заболеваемости в городе Киеве высокие. 99 случаев зарегистрировано за сутки. Я хочу напомнить, что в марте-апреле также были зарегистрированы такие показатели - 60-90, но это при проведении 500-600 лабораторных исследований в сутки. Сегодня мы в Киеве проводим около 3 тыс. исследований в сутки, и этот показатель действительно с понедельника наконец правильно учтен. Не абсолютный, а относительный показатель в зависимости от исследований, от обследованных лиц за сутки, от населения", - сказал Рубан.

По его словам, в Киеве по относительным показателям ситуация стабильная, контролируемая, нет роста заболеваемости.

"Мы наблюдаем почти с 9 мая устойчивую тенденцию к стабильным показателям госпитализации, тяжелых случаев в реанимации, нагрузка на кровать-фонд. Эти показатели колеблются, кровать-фонд сегодня заполнен на 37-40%, нагрузка на реанимационный койко-фонд - 50%, каждый день фиксируются пневмонии от 30 до 50%. Этот показатель стабильно высок", - сказал эпидемиолог.

Он считает, что при таких обстоятельствах в Киеве могут ослабить карантин, но при условиях соблюдения определенных профилактических противоэпидемиологических мероприятий.

"Первая группа риска - не рестораны, это детские дошкольные учреждения, учебные заведения, общежития, где мы мониторим ситуацию... В ресторанах может быть самый низкий показатель заболеваемости, низкий риск. Поэтому в городе Киеве открыты почти все учреждения, кроме детских лагерей, зон отдыха... Статистика по коронавирусу в Киеве будет стабильно высокая, может быть колебание показателей заболеваемости", - сказал Рубан.

По состоянию на среду, 24 июня, в Киеве коронавирус обнаружили у 4528 человек, из них 99 новых диагнозов подтвердили за минувшие сутки.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с сегодняшнего дня ослабляют карантинные ограничения.

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