В Минздраве сообщили, какие области не готовы к ослаблению карантина (инфографика)

В 11 областях показатели заболеваемости COVID-19 позволяют ослабить карантинные ограничения, в том числе в столице.

В 14 областях Украины пока нельзя ослаблять карантин, поскольку показатели заболеваемости COVID-19 превышают предельные нормы.

Об этом свидетельствуют соответствующие оперативные данные по целевым показателям в регионах, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

«Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне», - отмечают в Минздраве.

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Так, несоответствие показателей условиям ослабления противоэпидемических мер имеют Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области.

11 областей Украины сейчас имеют показатели, позволяющие ослабить ограничительные меры, в том числе столица.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах.

Правительство ввело определенные критерии для ослабления ограничительных мер, а именно: инцидентность - среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней - должна составлять менее 12 человек на 100 тысяч населения; загруженность коек в учреждениях здравоохранения, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, должна составлять менее 50%; количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа должно составлять более 12 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней.

17 июня Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до 31 июля.

По состоянию на сегодняшнее утро в Украине зарегистрировано 38 тысяч 74 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 тысяча 35 летальных, 16 тысяч 956 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 833 новых случая.

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