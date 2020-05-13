Украинцам разрешили ходить по улице группами до восьми человек
Кабинет министров разрешил украинцам передвигаться по улицам группами до восьми человек.
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Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.
Как отметил министр здравоохранения Максим Степанов, предыдущее решение Кабмина об ослаблении карантина с 11 мая необходимо расширить.
«Добавили один момент по количеству лиц, которые могут передвигаться. У нас было не более двух лиц. Мы добавили – не более восьми лиц», - сказал он.
Решение будет доработано в течение нескольких дней.
Как сообщал УНИАН, правительство еще в марте приняло решение о внедрении общенационального карантина по предотвращению распространения коронавируса, который действует до 22 мая.
С 11 мая Кабмин снял ряд ограничений. В частности, разрешена деятельность по предоставлению услуг общественного питания на открытых (летних) площадках под открытым небом при условии обеспечения соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещения не более двух клиентов за столом (без учета детей в возрасте до 14 лет), деятельности по предоставлению указанных услуг с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос.
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