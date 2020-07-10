Семь областей не готовы к ослаблению карантина - Минздрав

За сутки показатели улучшились в Ивано-Франковской области, поэтому ей позволили переходить к ослаблениям.

Семь областей в Украине по состоянию на 10 июля не готовы ослаблять карантин. Это Закарпатская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская, Волынская и Донецкая области.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки показатели улучшились в Ивано-Франковской области, поэтому ей позволили переходить к ослаблениям.

В Закарпатской области превышен показатель загруженности коек — 63,25%, а допустимое значение — менее 50%. Также там выше нормы процент выявления заболеваемости на коронавирус.

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Этот же показатель превышает норму в Волынской, Ровенской и Харьковской областях. Кроме того, в Тернопольской области превышен показатель динамики коронавирусного заболевания.

А в Черниговской и Донецкой областях население недостаточно охвачено тестированием.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области 4 критериям:

загруженность коек;

среднее количество тестирований – не менее 24 на 100 000 населения за 7 дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 11%;

динамика роста случаев – более 10% (последний показатель применяется в случае регистрации более 8 случаев на 100 000 населения за 7 дней).

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки 9 июля в Украине подтвердили коронавирус в 819 человек, 18 больных умерло, зато выздоровели рекордные 1016 человек.

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