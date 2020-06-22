В Минздраве опубликовали показатели для ослабления противоэпидемических мер по состоянию на 22 июня

Под них в настоящее время попадают город Киев и 10 областей.

В Министерстве здравоохранения Украины опубликовали показатели для ослабления противоэпидемических мер по состоянию на 22 июня.

Как отмечается в сообщении на сайте Минздрава, переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.

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"Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне", - пояснили в министерстве.

Так, целевой показатель по загруженности коек - менее 50%, охват тестированием - более 24 на 100 тыс. населения, процент положительных результатов тестирования среди проведенных исследований методом ПЦР - менее 11%, динамика (сравнение эпидемической ситуации последней недели с предыдущей) - менее 10 %.

Согласно анализу эпидемической ситуации по состоянию на 22 июня в регионах, в рамки целевых показателей попадают город Киев и область, Винницкая, Запорожская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области.

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