В Ривненской области ослабили карантин

Разрешат работу спортзалов, фитнес-центров, музеев под открытым небом, а также частично детсадов.

В Ривненской области ослабляют карантинные мероприятия в связи с улучшением эпидемиологической ситуации, в частности, разрешат работу учреждений физкультуры, спортивных залов, фитнес-центров для проведения тренировок.

Как сообщила пресс-служба Ривненской областной государственной администрации, соответствующее решение приняла областная комиссия по ТЭБ и ЧС под руководством председателя ОГА Виталия Коваля.

Также могут работать творческие студии и открытые площадки музеев.

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Относительно детских садов, то, как отметили в ОГА, эпидемиологическая ситуация позволяет открыть заведения только в 5 районах области.

«Самая высокая заболеваемость COVID-19 сейчас наблюдается в Вараше, Дубно, Ривне, Ривненском, Рокитновском, Здолбуновском, Гощанском и Березневском районах. Всего в области выявление случаев инфицирования COVID-19 составляет 15,3%, динамика роста случаев инфицирования - на уровне минус 25%, загруженность коек составляет 33,6%. Такие показатели ниже утвержденных правительством норм. Это разрешает несколько ослабить ограничительные меры», - сказал главный санитарный врач Ривненской области Роман Сафонов.

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