Минздрав назвал регионы, которые еще не готовы к ослаблению противоэпидемических мер
Киев и еще 7 областей не готовы к ослаблению противоэпидемических мер, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Об этом говорится в показателях Министерства здравоохранения для ослабления противоэпидемических мероприятий по состоянию на 16 июля.
В частности, на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация не позволяет перейти к следующему этапу ослабления карантина в Винницкой, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Харьковской, Черновицкой и Черниговской областях. Также требованиям по ослаблению карантина не соответствует эпидемситуация в Киеве.
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В Минздраве напоминают, что переход регионов к следующему этапу карантина возможен при условии соответствия эпидемической ситуации в области определенным критериям.
Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19, и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.
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