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Кабмин смягчил ограничения по работе летних площадок кафе: за столиком могут сидеть четыре человека

15:50, 13 мая 2020
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В Украине постепенно смягчают карантин / УНІАН

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Как отметил министр здравоохранения Максим Степанов, предыдущее решение Кабмина об ослаблении карантина с 11 мая необходимо расширить.

«У нас было, что на летних площадках, которые мы открыли, могут только два человека находиться за столом. Мы это расширяем до четырех человек, но оставляем расстояние в 1,5 метра между местами. Второе – у нас были исключительно летние террасы под открытым небом. Пообщавшись с рестораторами, мы добавили, что на открытом воздухе, под тентами, на верандах», - сказал он.

Помимо этого, правительство разрешило украинцам передвигаться по улицам группами до восьми человек.

Решение будет доработано в течение нескольких дней.

Как сообщал УНИАН, правительство еще в марте приняло решение о внедрении общенационального карантина по предотвращению распространения коронавируса, который действует до 22 мая. С 11 мая Кабмин снял ряд ограничений. В частности, разрешена деятельность по предоставлению услуг общественного питания на открытых (летних) площадках под открытым небом при условии обеспечения соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещения не более двух клиентов за столом (без учета детей в возрасте до 14 лет), деятельности по предоставлению указанных услуг с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос.

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