Кабмин смягчил ограничения по работе летних площадок кафе: за столиком могут сидеть четыре человека

Помимо этого, правительство разрешило украинцам передвигаться по улицам группами до восьми человек.

Кабинет министров ослабил ограничительные меры по работе летних площадок. Теперь за одним столом могут сидеть до четырех человек.

Читайте такжеШмыгаль назвал дату возможного начала второго этапа послаблений карантина

Как отметил министр здравоохранения Максим Степанов, предыдущее решение Кабмина об ослаблении карантина с 11 мая необходимо расширить.

«У нас было, что на летних площадках, которые мы открыли, могут только два человека находиться за столом. Мы это расширяем до четырех человек, но оставляем расстояние в 1,5 метра между местами. Второе – у нас были исключительно летние террасы под открытым небом. Пообщавшись с рестораторами, мы добавили, что на открытом воздухе, под тентами, на верандах», - сказал он.

Помимо этого, правительство разрешило украинцам передвигаться по улицам группами до восьми человек.

Решение будет доработано в течение нескольких дней.

Как сообщал УНИАН, правительство еще в марте приняло решение о внедрении общенационального карантина по предотвращению распространения коронавируса, который действует до 22 мая. С 11 мая Кабмин снял ряд ограничений. В частности, разрешена деятельность по предоставлению услуг общественного питания на открытых (летних) площадках под открытым небом при условии обеспечения соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещения не более двух клиентов за столом (без учета детей в возрасте до 14 лет), деятельности по предоставлению указанных услуг с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос.

Читайте также: