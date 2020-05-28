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В Минздраве предлагают ввести реестр больных редкими орфанными заболевания

10:27, 28 мая 2020
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Больные часто не обеспечены лекарственными средствами от государства / Фото: УНИАН 

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он напомнил, что вчера состоялось заседание Комитета по вопросам здоровья нации, оказания медицинской помощи и медицинского страхования, в рамках которого рассматривался вопрос обеспечения лекарственными средствами людей, страдающих орфанными заболевания.

По его словам, на заседании речь шла в том числе и о том, кто именно будет определять перечень необходимых лекарственных средств, и было решено привлечь к этому и пациентские организации.

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Кроме того, Степанов отметил, что Украине необходимо принять Национальную стратегию по оказанию медицинской помощи людям с орфанными заболеваниями.

"Мы определили основные критерии, которые должны быть в этой стратегии. Это внедрение реестра граждан, страдающих редкими орфанными заболевания, ведь у нас в стране отсутствует такой реестр ... Это обеспечение доступа к профилактике, диагностике, лечению и реабилитации пациентов с редкими орфанными заболеваниями. Разработка нормативно-правовых актов и адаптация законодательства Украины к нуждам оказания помощи больным ... Сбор статистической информации о частоте и спектре редких орфанных заболеваний в Украине. Внедрение эффективных методов ранней диагностики редких заболеваний ... и методов лечения и реабилитации больных для снижение уровня инвалидности и смертности. Обеспечение доступа пациентов с орфанными заболеваниями к лечению", - рассказал министр.

Он отметил, что до конца июня эта стратегия будет представлена ​​на рассмотрение правительства.

Как сообщал ранее УНИАН, орфанные (от английского «orphan» - сирота, сиротский) – это редкие заболевания (распространенность среди населения не чаще чем один случай на две тысячи человек). Восемьдесят процентов заболеваний генетически обусловленные, с ними рождаются. Они не передаются воздушно-капельным путем, ими нельзя заболеть, обнимая или целуя больного.

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