Почти 60% граждан считают, что медицина в стране должно быть частично платной.

Треть украинцев считает, что медицина в Украине должна быть бесплатной.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг".

«Почти 60% считают, что медицина в Украине должна быть частично платной, частично бесплатной, 33% - за полностью бесплатную медицину, 5% - полностью платную. Формат полностью бесплатной медицины больше поддерживают более старшие, более бедные и жители сел», - отмечается в пресс-релизе по результатам опроса.

Также опрос показал, что в течение последних 12 месяцев 19% респондентов делали подарки (алкоголь, конфеты, билеты на концерт и т.п.) или денежные взносы или пожертвования на лечение, 30% - не делали таких подарков. Половина опрошенных не посещали врача за последний год.

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Как проводился опрос

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность в обоих волнах - по 2 тысячи респондентов. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,2%.

Опрос проводился в две волны: первая - 14-19 июля 2020 года, вторая - 15-25 августа 2020 года.

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Автор: Виктория Токарева