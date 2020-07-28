Онлайн-продажи лекарственных средств выведут из тени

Депутаты предлагают официально разрешить дистанционную реализацию безрецептурных лекарств в Украине.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3615, в котором группа депутатов предлагает легализовать дистанционную торговлю лекарственными средствами. Авторы проекта подчеркивают, что «имеет место тенденция к росту интернет-торговли в целом» и «спрос на лекарственные средства, реализуемые через сеть интернет» в частности. Это действительно так: бесспорным является тот факт, что с каждым годом процент товаров, приобретенных во Всемирной сети, постоянно увеличивается. Кроме того, даже без законного разрешения время от времени на разных сайтах появляются предложения по продаже лекарств.

«Да, значительной частью участников рынка розничной торговли лекарственными средствами предлагалась потребителю возможность приобретения лекарств непосредственно через сайт с последующей их доставкой курьером продавца или другим человеком (оператором почтовой связи, экспресс-перевозчиком и тому подобное)», - отмечают в пояснительной записке к проекту Закона №3615.

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Сайт liki24.com и подобные ресурсы уже некоторое время предлагают доставку выбранных препаратов почтой в отделение или курьером на адрес заказчика. При этом до почтовых отделений посылки доходят в обычных бумажных или картонных пакетах. Курьерская доставка, которую предоставляют эти сайты, не предусматривает специальных контейнеров для перевозки медикаментов. То есть это противоречит правилам транспортировки фармацевтической продукции и несет большие риски. Понятно, что перевозка лекарственных средств без соблюдения действующих норм может привести к порче препаратов. Они или потеряют свои полезные свойства, или, еще хуже, приобретут новые, вредные.

Во время карантинных мероприятий дистанционную торговлю лекарственными средствами разрешили в рамках противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19. Результат, который показал это разрешение, депутаты считают вполне приемлемым.

«Эксперимент с введением легальной дистанционной торговли лекарствами оказался успешным. При этом почтовыми операторами уже приобретены термобоксы для обеспечения необходимого температурного режима при транспортировке лекарственных средств», - отмечают инициаторы законопроекта.

При условии законного разрешения на ведение такой торговли будет внедрено надлежащее правовое регулирование и контроль со стороны государства. То есть участники рынка будут иметь четкие нормы, права и обязанности, за выполнением которых будут наблюдать контролирующие органы. Покупатели получат возможность покупать качественный продукт фармотрасли онлайн. И это все только при условии реального тотального контроля и недопущения случайных продавцов, неосведомленных в тонкостях фармакологического дела.

Ведь есть еще одна проблема на украинском фармрынке – тотальное самолечения. Согласно аналитике PharmXplorer по 2019 год, все еще отслеживается тенденция большого спроса на безрецептурные препараты. В натуральном выражении за отчетный период было приобретено 58,1% безрецептурных против 41,9% рецептурных лекарственных средств. Официальных данных об этом нет, но можно сделать предположение, что далеко не вся «безрецептурка» была приобретена по рекомендациям врачей.

В офлайн-аптеках на такой случай всегда есть помощь – рекомендации провизора, который поможет сделать выбор и подберет препараты с наименее противоречивым действием. В условиях онлайн-продаж это, наверное, будет реализовано в виде аптечных справок, которые уже давно существуют в серьезных аптеках – те же дипломированные специалисты, только на расстоянии. Если нет возможности получить грамотную помощь в выборе лекарственных средств, очень рискованно покупать их по самоназначению.

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